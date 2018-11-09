Fed sonrası gözler liderler buluşmasına çevrildi

İSTANBUL

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından hafta sonu dünya liderlerinin Fransa'daki buluşmasına odaklandı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde, ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanarak, hem genel hem çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında seyrettiği, buna bağlı olarak Fed'in kademeli faiz artırımlarını sürdüreceği kaydedildi.

Fed'in kademeli faiz artışına devam edeceği beklentilerinin artması küresel risk iştahını azaltırken, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörüleri yüzde 60'lardan yüzde 75'e kadar yükseldi. Söz konusu gelişmelerle dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 düşüş kaydetti.

Fed kararı sonrası dolardaki değerlenmenin, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında daha güçlü olduğu görüldü. Neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gerilerken, TL de dolar karşısında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti. Dün 5,4598'e çıkan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,4620 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçe planına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki düş kırıklığının yüksek sesle dile getirilmesi, bu konunun bir süre daha gündemi meşgul edeceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu beklentiler avronun üzerinde baskıya neden olurken, avro varlıklara ilişkin negatif fiyatlamaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Dün Almanya'da açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi.

Bugün Çin'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 3,3, Tüketici Fiyat Endeksi'nin de yüzde 2,5 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,8 değer kaybetti.

Analistler, Çin'de düşük seyreden enflasyon verilerinin küresel ticaret ve Türkiye'de üretici fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye neden olabileceğini söyledi.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğu görüldü. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 azalışla 93.506 puandan tamamlarken, analistler, özellikle son dönemde güçlü seyreden bankacılık hisselerinin teknik açıdan halen pozitif görünümünü koruduğunu, dün kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmanın 100. yılı dolayısıyla 10-11 Kasım'da Paris'te düzenlenecek uluslararası toplantıya Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere dünya liderlerinin katılarak ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Analistler, liderlerin ikili görüşmelerinden gelecek haber ve açıklamaların piyasaların odağına yerleştiğini belirterek, bugün İngiltere'de büyüme ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Açıklanan şirket bilançolarının Borsa İstanbul'da hisse bazlı hareketleri artırabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi