Fed faiz artırımı için daha fazla kanıt istiyor

WASHINGTON - ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen Federal Açık Piyasalar Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları yayımlandı.

ABD ekonomisinin ilk çeyrekte gösterdiği zayıflığın geçici faktörlere dayandığı, ancak ılımlı büyümenin yılın geri kalanında devam edeceği öngörülen tutanaklarda şu ifadelere yer verildi:

"Komitenin normalleşme kriterleri göz önüne alındığında, biri hariç tüm üyeler, ekonomik büyümenin yeteri kadar güçlü olduğu ve iş gücü piyasası şartlarının, enflasyonun uzun dönemli hedefine dönmesini sağlayacak derecede sıkılaştığına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini belirttiler. Bir üye ise hali hazırda bu sonuçların gerçekleşeceğinden yeteri kadar emindi."

Bununla birlikte, iş gücü piyasasındaki güçlenmenin sürmesini bekleyen FOMC üyeleri, istihdam ve ücret artışının hane halkı harcamalarını olumlu etkileyeceği görüşünü paylaşırken, konut piyasasına ilişkin verilerin de umut verici olduğunu ifade etti.

Buna karşın, yatırımlar ve ihracatın güçlenen dolar nedeniyle düşük kalmaya devam ettiği belirtilen tutanaklarda, enflasyonun da Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyrettiği vurgulandı.

"Şartlar, faiz artışı için gerekli seviyeye yaklaşıyor"

Diğer taraftan, enflasyonun dengelenen petrol fiyatları ve döviz kurunun dengelenmesiyle birlikte kademeli olarak hedefe yaklaşacağını düşünen FOMC üyeleri, ekonomik şartların normalleşmeye başlamak için gerekli seviyeye yaklaşmakta olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bu noktada şu ifadeler dikkati çekti: "Üyeler, ekonomik şartların, normalleşmeye başlamak için gerekli seviyeye yaklaşmakta olduğunu gözlemliyor ve uygun politika faizine yönelik kararları, toplantı bazında almaya devam etmek konusunda anlaştılar."

Yunanistan ve Çin, Fed'i endişelendiriyor

Tutanaklarda, ayrıca, bazı üyelerin Yunanistan ve Çin'e ilişkin endişelerinin arttığı belirtilirken, "Birkaç üye, Yunanistan ve kreditörlerinin anlaşmaya varması ile özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızına yönelik şüphelerini dile getirdi" denildi.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed Başkanı Janet Yellen'ın bu toplantının ardından basın toplantısı düzenlemeyeceği biliniyor.

Ekonomistler, haziran tutanaklarının Fed'in faiz artışına temmuz toplantısında başlamasının pek mümkün olmadığına işaret ettiğini kaydediyor.

Piyasalar, FOMC ile dalgalanıyor

Bu arada, dolar FOMC tutanaklarını takiben değer kaybederken, Avro/dolar paritesi 1,1050'den 1,1067'ye yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,23'den yüzde 2,21'e geriledi.

Teknik bir arızdan ötürü işlemlerin geçici olarak durdurulduğu New York Borsası'nda ise satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.