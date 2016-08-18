'Fed aralıktan önce faiz artırmaz'

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz toplantısına ilişkin tutanakları değerlendiren ABD'li ekonomistler, Fed'in eylüldefaiz artırmayacağı görüşünü taşıyor.

Brookings Enstitüsü Mali ve Parasal Politikalar Merkezi Direktörü David Wessel, FOMC tutanaklarının, zamanlama konusunda yaşanan görüş ayrılığı yansıtması açısından önem taşıdığını belirterek, "Tutanaklardaki en kritik nokta üyeler arasında çok fazla anlaşmazlığın olmasıydı. Faiz oranları hakkında düşünülebilecek ne kadar farklı görüş varsa, her biri FOMC'den birinin desteğini aldı." diye konuştu.

Komitede görüş birliğine varılamamasının Fed'in faiz artışı için beklemeye devam etmesine neden olabileceğini belirten Wessel, "Bu yıl içinde faiz artışına gidebilmek için açık kapı bıraktılar ancak bunun çok yakında olacağına dair herhangi bir sinyal vermediler. Enflasyonun düşük seyretmesi Fed'e daha fazla bekleme süresi tanıyor." dedi.

Wessel, ekonominin genel hatlarının değişmemesi halinde faiz artışına aralık ayında gidilebileceği beklentisini paylaşırken, "Ekonomi açık şekilde iyileşiyor. Tüm veriler aynı yönde olmasa da gidişat genel anlamda daha iyi gözüküyor. Şu anki şartlara bakıldığında, aralık toplantısına kadar beklemeleri muhtemel ancak o zamana kadar çok şey değişebilir." ifadelerini kullandı.

"Fed'in utangaç olması doğru yaklaşım"

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet de Fed'in zamanlama konusunda "utangaç" davrandığını belirterek, "Tutanaklar genel olarak şaşırtıcı değildi. Fed'in faizleri ne zaman artıracağı konusunda utangaç olması doğru yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.

"Şahinler sabırsızlaşacak"

Ryan Sweet, Fed'in "şahin" üyelerinin ise faiz artırılmayan her toplantıda daha sabırsız hale geleceğini, özellikle tam istihdama yaklaşan iş gücü piyasasının bu gruptaki üyeleri endişelendirdiğini söyledi.

Buna karşın, "güvercin" grubun şu an daha güçlü olduğunu belirten Sweet, "Ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını görüyorlar ancak riskler henüz dengelenmedi. Fed'in ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengelenmeden harekete geçeceğini sanmıyorum. Dolayısıyla aralıkta faiz artırmaları bence daha olası." ifadelerini kullandı.

"Faizlerin 2015'te olduğu gibi yıl sonunda artırılmasına yüzde 50 ihtimal veriyorum"

Goldman Management Başkanı Steve Goldman ise tutanakları beklediğinden daha "şahin" bulduğunu söyledi.

Tahvil piyasalarında tutanaklardaki "şahin tona" rağmen gerileme yaşanmasını sürpriz olarak nitelendiren Goldman, "Eylülün faiz artırmak için çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

Goldman, FOMC'nin aralık toplantısında ise zor bir dönemece gireceğine işaret ederken, faizlerin tıpkı 2015'te olduğu gibi yıl sonunda artırılmasına yüzde 50 ihtimal verdiğini sözlerine ekledi.