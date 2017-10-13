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"Fakir fukaramız da et yiyecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 lira bir eti, hakikaten fakir, fukara yiyemiyor. Dengeleri gözeteceğiz inşallah." dedi.

"Fakir fukaramız da et yiyecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 lira bir eti, hakikaten fakir, fukara yiyemiyor. Dengeleri gözeteceğiz inşallah." dedi.

13 Ekim 2017 Cuma 12:13
249 Okunma
"Fakir fukaramız da et yiyecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta Vali Kemal Yurtnaç'ı ziyaret etti. 

Bakan Fakıbaba, burada bir gazetecinin, "Et üreticileri, geçen hafta Yozgat'ta düzenlenen bir toplantıda kesimlerin azaldığını belirterek sıkıntılarını dile getirdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, geldiği günden beri üreticinin, sanayinin, esnafın ve son taraf olan tüketicinin hep yanında ve dengede olacaklarını söylediğini anımsattı.

Piyasada regülasyon görevi yapacaklarını belirten Fakıbaba, "Mesela en basitinden söyleyeyim; Biz normal üreticiye 3 dolar 95 sente vermiş olduğumuz besilik hayvanı, daha ucuza aldık diye 3 dolar 70 sente veriyoruz. 25 sent, onlar hiçbir şey istemeden... Amacımız gerçekten üreticinin mutlu olması. Yani dengeyi kurabilmemiz. Üretimimizi koruyacağız, bir taraftan sanayiciyi de koruyacağız ama et yeme hakkı olan 80 milyon insanın da vebali var, onu da koruyacağız." diye konuştu.

Fakıbaba, dengeli bir şekilde kazan-kazan olacağını, hiçbir zaman tek taraflı kazanç olmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Herkes fedakarlık edecek. Bu fedakarlık olduğu zaman da dengeli bir kazanç elde edilir. Bu hem dinimiz için hem ülkemiz için hem geleceğimiz için çok önemli. Bakın dört tarafımız düşmanla çevrili ve mücadele veriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, her yerde mücadele veriyoruz. Yani fakir fukaramız da et yiyecek. En tabii hakkı. 50 lira bir eti, hakikaten fakir, fukara yiyemiyor. Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaparken de üreticiye saygı duyuyoruz. Onun da kazanması gerektiğine inanıyoruz ve bu dengeleri gözeteceğiz inşallah."

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaAhmet Eşref FakıbabaEtEt üreticileri
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Vatandaş 2017-10-13 15:20:58

Fakir, fukaranın et yiyebilmesi için köy yaşamının özendirilmesi gerekir. Kısıtlı bütçe ,kısıtlı üretim = pahalı et fiyatları ,,, yurtdışından yapılan et ithalatı veya canlı hayvan ithalatını da sağlıklı bulmuyorum , Köylerin boşaldığını hepimiz görüyoruz, Köye giderken çiftlik yumurtası götürmek çok ağırıma gidiyor, Üreten toplum olmak zorundayı z,

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