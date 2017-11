Fakıbaba'dan marketlerde ucuz et satışına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çözüm Koleji'nin hayata geçirdiği Yeşil Terapi Programı kapsamında düzenlenen konferansa ve dikim etkinliğine katıldı.

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunca (ESK) temin edilerek marketlerde satılacak kıyma ve kuşbaşı için daha önce toplamda aylık 2 bin tonluk miktar belirlediklerini ancak bunu daha sonra 6 bin tona çıkardıklarını söyledi.

"Bizim amacımız diğer marketleri, kasapları rahatsız etmek değil"

Fakıbaba, marketlerde söz konusu etlerin bulunamamasına ilişkin eleştirilere ilişkin de Halk Ekmek örneğini vererek, şöyle devam etti:

"Halk Ekmeğe gittiğinizde de her saat ekmek bulamıyorsunuz. Ben Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyım. Bizim amacımız et satmak falan değil. Bu uygulamayı piyasa oturuncaya kadar devam ettireceğiz. Üretici, 'Bu fiyatlar stabil oldu, önümü görebiliyorum ve ben bu üretimimden para kazanıyorum.' deyinceye kadar sürecek. Bizim amacımız birileriyle rekabet, diğer marketleri, kasapları rahatsız etmek değil. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın daha ucuz et ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Gerekirse ben bunu 10 bin tona da çıkarabilirim. Belli bir noktada da bunu düzeltmek ve azaltmak gerektiğine inanıyorum."

Şartnamede, Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olanların ihaleye katılabileceğini açık bir şekilde yazdıklarını dile getiren Fakıbaba, söz konusu uygulamanın bir sosyal devlet anlayışı ürünü olduğunu vurguladı.

"Bakanlık piyasada regülasyon görevini yapabiliyor"

Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Farz edelim ki, ihale şartları uymayan bir firmada kaldı. Bunun da bin- bin 200 şubesi var. İstanbul'da var ama Şırnak'ta yok, ben Şırnak'taki vatandaşıma ne diyeceğim? 'Kusura bakma bu firmanın şubesi yok, onun için sen bundan mahrum kalacaksın.' Böyle bir şey olabilir mi? Onun için şartnameye 81 ilde şubesi olan firmanın ihaleye kabul edileceğini yazdık. Diğer marketler de et fiyatlarını düşürmeye başladı. Bu, sevindirici bir olay. Demek ki bakıyorsunuz Bakanlık piyasada regülasyon görevini yapabiliyor, bu onun bir göstergesi. Başarılı bir projedir, inanarak yaptım. Kasabı, üreticiyi, ithalatçıyı rahatsız etmeden dar gelirli kardeşlerimize hizmet verecek bir sistem kurmaya çalışıyoruz, eksiklikler olabilir, daha sonra buna göre de revize edebiliriz."