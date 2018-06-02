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Fakıbaba'dan kıyı balıkçılarına destek açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı teknesi sahiplerine bu sene 500 lira ile bin lira arasında destekleme ödemesinde bulunulacağını bildirdi.

Fakıbaba'dan kıyı balıkçılarına destek açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı teknesi sahiplerine bu sene 500 lira ile bin lira arasında destekleme ödemesinde bulunulacağını bildirdi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:44
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Fakıbaba'dan kıyı balıkçılarına destek açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yazılı açıklamasında, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Tebliğ kapsamında geleneksel balıkçılık yöntemleriyle avcılık yapan 10 metreden küçük ruhsatlı balıkçı teknesi sahiplerine bu sene 500 lira ile bin lira arasında destekleme ödemesinde bulunacaklarını ifade eden Fakıbaba, balıkçılık filosunda, denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 18 bin balıkçı teknesi bulunduğunu bildirdi.

Fakıbaba, bu teknelerin yaklaşık yüzde 10'unu gırgır ve trol diye tabir edilen endüstriyel balıkçılık faaliyetinde bulunan büyük balıkçı teknelerinin, yüzde 90'lık kısmını ise geleneksel kıyı balıkçılığı yapan 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tebliğin yayımlandığı 29 Mayıs'ta geçerli bir ruhsata sahip, iç sularda avcılık yapan tüm balıkçı teknesi sahipleriyle denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerini, tekne boyuna bağlı olarak destekleyeceğiz. Buna göre, deniz ve iç su balıkçı teknelerinden 5 metrenin altındakilere 500 lira, 5-7,99 metre olanlara 750 lira ve 8-9,99 metre deniz balıkçı tekneleriyle 8 metre ve daha büyük boylardaki iç su balıkçı teknelerine bin lira destekleme ödemesi yapacağız. Balıkçılarımız, yaptıkları avcılığa ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin tebliğde yer alan formları doldurarak 14 Eylül'e kadar il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları halinde bu desteklerden faydalanabilecek. Bu kapsamdaki ödemeleri yıl sonunda yapacağız."

Geçen yıl uygulamasını başlattıkları bu destekleme kapsamında başvuruda bulunan 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını vurgulayan Fakıbaba, bu yılki destekler için geçen yıldan daha fazla sayıda başvuru almayı beklediklerini kaydetti.

Fakıbaba, 10 metre ve üzeri balıkçı teknesi sahiplerine, teknelerini av filolarından gönüllülük esasına göre çıkarmaları durumunda verilen destekleme kapsamında, uygulamanın başladığı son 6 yılda toplam 165 milyon lira ödeme yaptıklarının altını çizerek, "Ayrıca hükümetimiz tarafından da balıkçılara bugüne kadar 1 milyar 700 milyon liradan fazla ÖTV'siz mazot desteği verildi. Balıkçılarımız, ÖTV'siz mazot desteğiyle Ziraat Bankasının düşük faizli kredi uygulamalarından faydalanmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaKıyı Balıkçılarına Destek
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