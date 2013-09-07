Faizler Başçı ile 100 puan geriledi

İSTANBUL - Yurtiçi tahvil-bono piyasasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamalarından sonra gösterge tahvilin bileşik faizi gördüğü en yüksek seviyeden yaklaşık 100 baz puan geriledi.



Başçı'nın 27 Ağustos Salı günü AA Finans Masası'nda "Enflasyon yüzde 6,2'ye düşene kadar faiz oranımız 6,75'in altına düşmeyecek. Ama ihtiyaç olursa ek parasal sıkılaştırmalar yoluyla 7'ye, 7,75'e kadar çıkabilir. yıl sonuna kadar bunun üzerine çıkamaz" açıklamasını yapmıştı.



27 Ağustos gününe yüzde 10,20 seviyesinden başlayan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Başçı'nın açıklamaları sırasında yüzde 10,24'e kadar yükselmişti. Başçı'nın, faizlerle ilgili yükselebileceği spekülasyonlarını bitiren ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten açıklamasının ardından 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi aşağı yönlü harekete geçerek gün içinde 9,60'a kadar gerilemişti.



Başçı'nın açıklamalarından sonra bu hafta kapanışına kadar alçalan trendde hareket eden gösterge tahvilin faizi, gördüğü en yüksek seviyeye göre 97 baz puan azalarak yüzde 9,27 seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3'ün üzerine kadar yükselirken, Avrupa tarafında da genel olarak faizlerdeki yükseliş eğiliminin yaşanması dikkati çekti.



Analistler, TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamalarından sonra faiz oranlarındaki öngörülebilirlik nedeniyle tahvil piyasasında alımların yaşandığını belirterek, iki haneli seviyelere yükselen gösterge tahvilin bileşik faizinin önemli bir getiri imkanı da sunduğunu, bunun da kısa vadeli bir düşüş trendinin başlamasını tetiklediğini kaydetti.



"Merkez'in mesajı tahvillerde görünümü olumlu kıldı"



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın haftalık istatistiklerine göre son dönemde DİBS alımının olmadığını, ufak da olsa çıkışların yaşandığını, bu haftaki verileri bilmedikleri için girişlerin olabileceğini söyledi.



Tahvil faizlerinde yönü değiştirenin olayın TCMB Başkanı Başçı'nın AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamalar olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, "Başkan Başçı, faizlerin yüzde 6,75-7,75 aralığında sabit tutulacağını söyledi. Bono faizindeki yükselişi engellemek için böyle mesajın verilemesi, fonlama maliyetinin düşük olması ve böyle bir garanti verilmesi ilgiyi artırdı ve 2 yıllık tahvillerde görünümü olumlu kıldı" dedi.



Öte yandan Bürümcekçi, şunları kaydetti:



"Buna oynanabilir. Faizde böyle taahhüt vermek riskli. Türk Lirası'nı değer kaybına açık bırakırken bunu ne kadar tutabilirsiniz? TL'nin değer kaybı devam ederse nasıl olacak? Faiz artırımı fiyatlaması olabilir. Belki önümüzdeki bir ayda olmaz ama kötü giderse olabilir. O yüzden şu anda fırsat olarak değerlendirilebilir. 2 yıllık gösterge tahvil faizlerinde bir geri çekilme devam edebilir. 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 9,80'lere yaklaştı. Burası önemli bir destek bölgesi. 10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 3'ü gördü. Orada aşağı yönlü bir düzeltme olursa bizim 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme olabilir."



"Bono faizlerinde düşüş sürebilir"



Odeabank Ekonomik Araştırmalar Müdürü İnanç Sözer ise, TCMB'nin kur volatilitesinden daha çok tahvil-bono volatilitesini kontrol altında tutmaya yönelik söylemleri ve bu yönde izlediği para politikası ile birlikte tahvil-bono piyasasının olumlu seyrettiğini söyledi.



Dün gelişmekte olan ülkelere olan ilginin de katkısıyla bono faizlerinde gerileme görüldüğünü aktaran Sözer, "Likidite az kalmaya devam etse de, TCMB'nin mevcut politika duruşu ve global ekonomiye ilişkin beklentilerimiz ışığında bono faizlerindeki düşüşün süreceğini tahmin ediyoruz" dedi.



Sözer, mayıs ayı sonrasında Türkiye'de faizlerdeki artışın aşırı yükselerek görece negatif ayrışması nedeniyle, bu dönemde faizlerdeki düşüşte de Türkiye'nin olumlu ayrışabileceğini kaydetti.



Düşüşün boyutunda ise, enflasyonun yılın geri kalan dönemindeki seyrinin etkili olacağına dikkati çeken Sözer, enflasyonun yüzde 7'nin altına ineceği yönündeki öngörüleri ışığında, tahviller için alım zamanı olduğunu daha önceden de ifade ettiklerini ve halen bu görüşlerini koruduklarını ifade etti.



