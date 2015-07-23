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Faiz oranları değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

Faiz oranları değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

23 Temmuz 2015 Perşembe 14:04
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Faiz oranları değişmedi

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı başkanlığında toplandı.

PPK, gecelik marjinal fonlama oranını ( faiz koridorunun üst bandı) yüzde 10,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanıfaiz oranını yüzde 10,25 ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit bıraktı.

PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 7,50'de tuttu.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.

"Para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacak"

Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği vurgulanan duyuruda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği belirtildi.

Duyuruda, dış talebin zayıf seyrini koruduğu, iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiği ifade edildi.

Kurul'un, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirdiği bildirilen duyuruda, "Gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişmeler kısa vadede enflasyonu olumlu etkilemektedir. Bununla birlikte, döviz kuru hareketleri çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Bu çerçevede, küresel piyasalardaki belirsizlikler ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıklar dikkate alındığında, para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğinin altı çizilen duyuruda, bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul'un, faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir."

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:57
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFaiz
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