TBMM - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,faiz indirimi yönündeki görüşlerini koruduklarını belirterek, "Türkiye'de faiz indirimi ekonominin yararınadır. Hükümetin kurulmasıyla Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.
AA
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye'de faiz indirimi ekonominin yararınadır. Hükümetin kurulmasıyla Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi
TBMM - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,faiz indirimi yönündeki görüşlerini koruduklarını belirterek, "Türkiye'de faiz indirimi ekonominin yararınadır. Hükümetin kurulmasıyla Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağını düşünüyorum" dedi.
AA