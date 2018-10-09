"Faiz hadlerinin aşağı seviyede olması için çalışacağız"

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bankalar olarak nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Enflasyon, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Topyekun mücadele kararını sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de "Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.