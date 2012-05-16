Facebook “dünyanın 3. büyük ülkesi“

NEW YORK

Sosyal paylaşım ağı Facebook Cuma günü yapacağı halka arz girişiminde daha önce belirlediği hisse satış miktarını yoğun talep üzerine yüzde 25 arttırdı.

Borsaya girişi öncesinde son veriler ışığında, dünyadaki internet kullanıcılarının yarısından çoğunun faydalandığı Facebook'un 900 milyon fazla aktif kullanıcısı olduğu ve bunların yarıdan fazlasının her gün en az bir kere birbirleriyle temas kurdukları belirtiliyor.

Socialbakers'ın rakamlarına göre, 157 milyonla en fazla kullanıcının bulunduğu ABD'yi, 45,8 milyon kullanıcıyla Hindistan, 47 milyon kullanıcıyla Brezilya izliyor. Endonezya'da 42,2 milyon ve Meksika'da 33,1 milyon kullanıcı bulunuyor.

Rusya'daki Odnoklassniki ve VKontakte siteleri ile yasaklandığı Çin dışında hemen hemen bütün ülkelerde bir numaralı toplumlararası sosyal web sitesi olan Facebook, Japonya, Güney Kore ve Vietnam'da da sürekli kullanıcı kazanmaya devam ediyor.

Siteye her gün 300 milyondan fazla fotoğraf yükleniyor.

488 milyondan fazla mobil kullanıcı taşınabilir cihazlarıyla Facebook'a bağlanıyor.

Facebook kullanıcılarının ortalama 130 arkadaşı bulunuyor.

Sitenin en popüler sayfası ise 66 milyon kişi tarafından izlenen ve kullanıcılarıyla bizzat iletişim kuran Facebook şirketinin sayfası. Bu sayfa 61 milyon izleyeni bulunan poker sitesinin, 57 milyon abonesi bulunan YouTube'ün, 56,5 milyon izleyeni bulunan Eminem'in ve 55,3 milyon kişinin izlediği Rihanna'nın sayfasının önünde bulunuyor.

Mart sonunda 3 bin 539 çalışanı bulunan şirket bu yıl binlerce kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.