Facebook bugün borsaya giriyor

Sosyal paylaşım ağı Facebook, bugün yapacağı halka arz girişiminde 421 milyon hisseyi, tanesi 38 dolardan satacağını açıkladı.

Geçen salı günü hisse başına 34-38 dolar aralığını belirlediğini açıklayan Facebook'un, bugünkü halka arzda hisse senedi başına fiyatın 38 dolar olacağını ilan etmesiyle şirketin değeri de böylece azami 104 milyar dolar oldu.

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın elektronik piyasasının işlem gördüğü Nasdaq endeksinde bugün, ''FP'' harfleriyle işlem görecek Facebook, borsaya giren en büyük internet şirketi, tüm sektörler içinde de ikinci büyük şirket olacak.

Facebook, bugün yapacağı halka arz girişiminde daha önce belirlediği hisse satış miktarını yoğun talep üzerine dün yüzde 25 artırmıştı.

Şirket, ABD Menkul Kıymetler Borsası'na 337 milyon hisse yerine 421 milyon hisseyi satışa koyacağını bildirmişti.

Facebook böylece hisse senedi satışından 12 milyar 100 milyon dolar yerine yaklaşık 16,2 milyar dolar elde etmeyi planlıyor.