Eylül'de doğalgaza zam yok

ANKARA

Yıldız, Bakanlıkta Ericsson Türkiye Yönetim Kurulunu kabulünün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eylül ayında doğal gaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Yıldız, şunları kaydetti:

“Bölgemizdeki siyasi gelişmelerin olumsuz seyir izliyor olması, Suriye ve Mısır’ın içinde bulunduğu hal dikkate alındığında ham petrol fiyatlarında ciddi bir artış oldu. 3 Temmuz'dan bu yana başka etkileri de dahil edersek 103 dolardan yaklaşık 110-111 dolar seviyesinde. Bu tabii ki bizim girdilerimizi olumsuz etkiliyor. Girdilerimizde maliyet artışına sebep oluyor. Bunu önceden tahmin ediyorduk. Hatta Suriye'deki dünden bu yana olan gelişmeler belki daha da olumsuz yönde tahrik edecektir, bunu izleyip göreceğiz. Önemli olan bu girdileri minimize etmek ve olumsuz tesirlerini giderebilmek. Asıl enerji politika ve stratejileri burada devreye giriyor.”

Türkiye’nin AB üyesi ülkeler arasında doğal gazı en ucuz alan değil ama en ucuz satan ülke olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

“AK Parti hükümetlerimizin bu konuda hassasiyeti her zaman gözlemlenmektedir. Döviz fiyatlarındaki artış, özellikle açık pozisyondan kalan enerji sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Eylül ayı içerisinde vatandaşımızın, sanayicimizin kullanacağı doğalgaza bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Bütün bu girdileri HES, rüzgar, güneş ve su bütün kaynaklarımızla beraber absorbe etmeyi planlıyoruz. Bizim maliyetlerimiz zorlanıyor ama buna rağmen ekibimizle yaptığımız çalışmalarla herhangi bir fiyat artışı yapmamak için direniyoruz.”

"TAQA olmazsa başka firma olur"

“TAQA’nın, Afşin-Elbistan’da yapmayı planladığı kömür yatırımını ertelediğine” yönelik haberlerin sorulması üzerine Yıldız, şöyle konuştu:

“Her proje karşısında B ve C planımız vardır. Afşin-Elbistan’daki kömür havzaları Türkiye’nin kömür rezervinin yaklaşık yüzde 40-45’i. Bizim için son derece önemli. Yerli kaynaklarıyla elektrik üretimi hedeflerimizin de başında geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız hükümetler arası anlaşma IGA ve onun ev sahipliği anlaşmalarını da hazırlıyorken, böyle bir kararı tek taraflı olarak alıyor olmaları tartışılır. Bu tarafları olan bir anlaşmadır. Kendi hükümetlerinden bu anlaşmayı geçirmişler, finansman yapılarını da düzenlemişlerdir. Biz bu kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Birleşik Arap Emirliklerindeki kardeşlerimiz ister böyle bir karar alsınlar, ister devam edecek olsunlar, biz şu anda diğer ülkelerle görüşmelerimize başladık.”

Yıldız, kömür yatırımlarından vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Birleşik Arap Emirlikleri TAQA firması, görüşmeleri belli oranda olgunlaştırdığımız ve bir seviyeye getirdiğimiz, 13-14 aydan beri bir seviyeye getirdiğimiz noktadaydı. TAQA firmasının tercihlerinin siyasi gerekçelere dayanmamasını temenni ederim. Böyle bir şeyi ne kardeşlik hukukuna ne de ilişkilerimize sığdırabilirim. Bunun böyle olmadığına inanmak isterim. Ama özellikle Mısır ve Suriye’deki gelişmelerin, enerji yatırımlarıyla alakalı konularda kendileri açısından bir tercih noktasına geldiğini gösteriyor. Kendilerinin açıklamalarını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de yaratılmak istenen piyasa durgunluğunun AB ülkelerinde 3-4 yıldır görüldüğünü anımsatan Yıldız, Türkiye’nin bu duruma düşmeyeceğini söyledi. Yıldız, "Tamamen yerli kaynaklardan üreteceğimiz bir elektrikten vazgeçmemiz söz konusu değildir. TAQA olmazsa başka bir firma olur, bir yolumuza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.