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Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.

Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:18
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Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.

Yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 806 milyon 755 bin 143 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 15 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 1 milyar 340 milyon 188 bin 317 lira olan ve 674 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanlığıYatırımEkonomi
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