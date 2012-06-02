''EXPO 2020'' için destek isteyeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de hayata geçirilen her türlü yatırımın, EXPO 2020'nin İzmir'de yapılabilmesi için de önemli bir adım olduğunu kaydetti.

EXPO çalışmalarında mevzuat ve organizasyon açısından arzu ettikleri noktaya geldiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

''EXPO 2020'nin Türkiye'de yapılması için hükümet, yerel yönetim ve İzmir'in sivil toplum kuruluşları, üzerlerine düşen görevi yerine getiriyor. Bundan sonra dost ve kardeş ülkelerden destek gelmesi için çalışacağız. Somali Konferansı'na katılan heyet başkanları ve bakanlardan destek istedik ve olumlu sonuç aldık.

Somali Cumhurbaşkanı Sheikh Sharif Sheikh Ahmed'in yanı sıra Doğu Afrika Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı Julius Tangus Rotich, Brezilya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Michel Temer, Etiyopya Başbakan Yardımcısı Hailemariam Desalegn ve Avusturya Başbakan Özel Temsilcisi Bob Mcmullen'in de aralarında bulunduğu heyetle yarın İzmir'de görüşeceğiz. 2. Somali Konferansı İzmir Organizasyonu'na katılan heyettekilerden, EXPO 2020'nin Türkiye'de düzenlenmesi hususunda destek isteyeceğiz.''



