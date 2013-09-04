Evini dönüştürene

ANKARA





Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşüm sürecinde evini yenilemek isteyenlere en ileri derecede destek verildiğini söyledi.

Dönüşümden yararlanmak isteyenlere kira, kredi desteği, kentsel tasarım, nakliye ve ruhsatlarda yardımcı olduklarını ifade eden Bayraktar, "Kentsel dönüşümü rızaya dayalı, gönüllülük esasına göre yürütüyoruz" diye konuştu.

Kentsel dönüşümde, evinin bulunduğu bölge dışında başka yeri tercih edecek hak sahipleri için stok konut üretme çalışmalarının başladığını bildiren Bayraktar, bu çalışmanın ilk etapta Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı vasıtasıyla İstanbul Hoşdere ile Kocaeli'nde yapılacağını dile getirdi.

"İstanbul'da 504, Kocaeli'nde 196 konut"

İstanbul'da 504, Kocaeli'nde 196 olmak üzere 700 stok konut üretileceğini anlatan Bayraktar, "Bulunduğu bölgenin dışında, başka yerde oturmak isteyenlere buraları teklif edeceğiz. Riskli evini yenilemek isteyenler, stok konutları da tercih edebilecek" dedi.

Stok konutların, hak sahiplerinin riskli binasıyla takas edilebileceğini ya da gerekirse kentsel dönüşüm kapsamında sağlanan kredi imkanlarından yararlanılarak alınabileceğini belirten Bayraktar, hak sahiplerinin trampaya konu taşınmazlarının Hazine adına tescili sırasında, tapu dairelerinde gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemleri Emlak Konut'un yürüteceğini kaydetti. Bayraktar, dönüşüm kapsamında vatandaşların, bu işlemler için harçtan muaf olacağını da sözlerine ekledi.