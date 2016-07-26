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Ev sahibi olmak isteyenlere "tarihi" fırsat

Emlak Konut GYO, yüzde 80'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde yapılmakta olan 30 hasılat paylaşımlı projesinde "tarihinde görülmemiş" bir kampanya başlatacak.

Ev sahibi olmak isteyenlere "tarihi" fırsat

Emlak Konut GYO, yüzde 80'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde yapılmakta olan 30 hasılat paylaşımlı projesinde "tarihinde görülmemiş" bir kampanya başlatacak.

26 Temmuz 2016 Salı 10:58
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Ev sahibi olmak isteyenlere

 Emlak Konut GYO, yüzde 80'i İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde yapılmakta olan 30 hasılat paylaşımlı projesi için "tarihinde görülmemiş" bir kampanya başlatacak.

Yüzde 80'i konut olmak üzere 15 bin bağımsız bölüm için düzenlenecek kampanya kapsamında tüketicilere, mevcut hiçbir bankanın veremeyeceği düşük faiz oranları ve vadeler sunulacak.

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Emlak Konut GYO yöneticileri, gelir paylaşımlı projelerin yüklenicileri ile istişare toplantıları yapmaya devam ediyor.

Toplantılarda, "güçlü bir şekilde, daha emin adımlarla geleceğe gidileceği" vurgulanırken, müteahhitlerden işçi çıkarmamaları, işlerine "tam gaz" devam etmeleri istendi.

Toplantılarda konut ihtiyacı olanlar için de önemli kararlar alındı. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut, "tarihinde görülmemiş" ve "gelecekte de sunamayacağı" bir kampanya başlatacak. Sektörü canlandırması beklenen kampanyanın detaylarının kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 10:59
Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYOFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖEv
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