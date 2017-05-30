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'Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın'

Gayrimenkul alırken tapu devrinde mülkün gerçek değerini göstermeyip, tapu harcını eksik ödeyenler, hem eksik bedelin faizi hem de vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

'Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın'

Gayrimenkul alırken tapu devrinde mülkün gerçek değerini göstermeyip, tapu harcını eksik ödeyenler, hem eksik bedelin faizi hem de vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

30 Mayıs 2017 Salı 11:46
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'Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın'

KAYSERİ  - Gayrimenkul alım satımında tapu harcının azaltılması için mülkün değerinin düşük gösterilmesi, alıcıya da satıcıya da vergi cezası getiriyor.

Maliye Bakanlığı, tapu harcı ödenmesi esnasında mülkün değerini az gösterip, tapu harcını eksik ödeyenlerin peşini bırakmıyor. Bu yönteme başvuran vatandaş ve müteahhitlerin yanı sıra belediyelerde kayıtlı rayiç bedellerinin güncel olmamasından dolayı harcı az ödeyenler de "vergi kaçakçısı" muamelesi görüyor.

Tapu harcı takibi sürüyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanlığı döneminde başlatılan tapu harcı takibinin sürdüğünü, tapu harcının eksik yatırılmasından kaynaklanan vergi cezalarıyla ilgili vatandaşlardan sürekli şikayet aldıklarını söyledi.

Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcının hem satıcının cezalı duruma düştüğüne işaret eden Şahin, "Kimi zaman tapu harcının eksik ödenmesi ya da müteahhidin eksik vergi ödeme isteği sonucu bilinçli olarak, kimi zaman da bilinçsizce gayrimenkulün değerinin düşük gösterilmesi vergi cezalarına yol açıyor. Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ev AlmakVergi KaçakçısıGayrimenkulTapu
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