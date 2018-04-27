Eurasia Airshow'da Superjet 100 satışı

Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi (SCAC) ve S7 Group arasında, Sukhoi'nin Superjet 100 (SSJ100) model uçağının 75 yolcu kapasiteli SSJ75 versiyonunun teslimi konusunda iyi niyet anlaşması imzalandı.

SCAC ile S7 Group arasındaki anlaşmaya, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da imzalar atıldı.

Anlaşma, Superjet 100 model uçağının modifikasyonu ile oluşturulacak SSJ75'in S7 Group'a teslim edilmesini kapsıyor. Detayları yaz sonunda kesinleşecek anlaşmada, teslimatların 2022'de başlaması öngörülüyor.

Söz konusu yeni uçak ile yapısal ağırlık, aerodinamik ve yakıt tüketimi hususlarında iyileştirilmelere gidilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda operasyon ve satış sonrası destek maliyetlerinin de düşürülmesi hedefleniyor.