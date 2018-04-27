Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108036
ALTIN
171.949
DOLAR
4.0468
STERLİN
5.5776
EURO
4.8877
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek

Eurasia Airshow'da Superjet 100 satışı

SCAC ile S7 Group arasında, SSJ100 model uçağının 75 yolcu kapasiteli versiyonunun teslimatına yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.

Eurasia Airshow'da Superjet 100 satışı

SCAC ile S7 Group arasında, SSJ100 model uçağının 75 yolcu kapasiteli versiyonunun teslimatına yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:09
21 Okunma
Eurasia Airshow'da Superjet 100 satışı

Sukhoi Sivil Havacılık Şirketi (SCAC) ve S7 Group arasında, Sukhoi'nin Superjet 100 (SSJ100) model uçağının 75 yolcu kapasiteli SSJ75 versiyonunun teslimi konusunda iyi niyet anlaşması imzalandı.

SCAC ile S7 Group arasındaki anlaşmaya, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da imzalar atıldı.

Anlaşma, Superjet 100 model uçağının modifikasyonu ile oluşturulacak SSJ75'in S7 Group'a teslim edilmesini kapsıyor. Detayları yaz sonunda kesinleşecek anlaşmada, teslimatların 2022'de başlaması öngörülüyor.

Söz konusu yeni uçak ile yapısal ağırlık, aerodinamik ve yakıt tüketimi hususlarında iyileştirilmelere gidilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda operasyon ve satış sonrası destek maliyetlerinin de düşürülmesi hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sukhoi Sivil Havacılık ŞirketiSCACGlobal İletişim Ortağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Türk Hava Yolları'ndan seçime özel düzenleme
Türk Hava Yolları'ndan seçime özel düzenleme
Her güne 42 patent başvurusu
Her güne 42 patent başvurusu
300 koyun projesi Şırnak'ta başlıyor
300 koyun projesi Şırnak'ta başlıyor
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satılacak
Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satılacak
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı
Afyon Şeker Fabrikası'nın özelleştirilme ihalesi yapıldı
'Piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz'
'Piyasayla ilgili kötü bir yıl, kriz beklemiyoruz'
Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak
Enflasyon Raporu 30 Nisan'da İstanbul'da açıklanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ