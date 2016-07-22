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Etteki indirim tüketiciye haftaya yansıyacak

Et ve Süt Kurumu, İstanbul'daki işletmelere sattığı ithal karkas etinde indirime gitti. İndirimin, önümüzdeki hafta tüketicilere yansıması bekleniyor.

Etteki indirim tüketiciye haftaya yansıyacak

Et ve Süt Kurumu, İstanbul'daki işletmelere sattığı ithal karkas etinde indirime gitti. İndirimin, önümüzdeki hafta tüketicilere yansıması bekleniyor.

22 Temmuz 2016 Cuma 11:53
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Etteki indirim tüketiciye haftaya yansıyacak

 Türkiye genelindeki et tüketiminin 4'te birinin gerçekleştiği İstanbul'da, Kasaplar Federasyonu, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve kırmızı et sanayi alanındaki işletmelere ithal karkas dana etini geçen hafta 22 liradan vereceğini duyuran Et ve Süt Kurumu (ESK), satışa başladı. Sektör temsilcileri, İstanbul'a özel indirimli et satışının tüm Türkiye geneline yayılmasını istiyor.
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ette son dönemde ciddi yükseliş olduğunu, bu yükselişi görerek harekete geçen otoritelerin İstanbul çevresinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığını bildirdi.

Yalçındağ, "İstanbul'u kontrol altına almak, çok şeyi kontrol altına almak manasına geliyor. Bütün Anadolu'ya bu fiyattan et verilmesinden yanayız. Bu konudaki taleplerimizi ilgili makamlara ilettik." dedi.

Kasapların müşterilerinin damak tadına göre ürün seçtiğini, bu nedenle bu satışa çok fazla itibar etmediğini, yemek sanayisi ve zincir mağazaların ise bu ete ilgi gösterdiğini dile getiren Yalçındağ, "Bunların piyasadan çekilmesiyle esnaf daha kolay, daha rahat et alma imkanına kavuşacak. Dolayısıyla bize de faydası oluyor. Uygulamanın piyasalara muhakkak faydası olacak. İndirimin önümüzdeki hafta fiyatlara yansımasını daha net olarak görürüz." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 11:55
Anahtar Kelimeler:
Et Ve Süt KurumuİstanbulEtESK
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