Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ette KDV'nin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Etteki 4 liralık KDV'yi kaldırın, biz de 1 lira fiyat indirelim. 42 liraya satılan kırmızı eti, 37 liradan satışa sunalım." dedi.

Yardımcı, Döşemealtı ilçesindeki ANET tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kırmızı ette KDV'nin kaldırılması halinde tüketimin artacağına işaret etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslenen Yardımcı, "Sayın Bakanım, bir alyans aldığınızda sıfır KDV ödüyorsunuz. 15 yılda bir aldığınız buzdolabında, televizyonda da KDV yok ama her gün aldığımız ette KDV var. Etteki 4 liralık KDV'yi kaldırın, biz de 1 lira indirelim. 42 liraya satılan kırmızı eti, 37 liradan satışa sunalım. Etin kilogramını 5 lira indirelim. Vatandaş da et yesin." diye konuştu.

"Tavuk fiyatları 4 ayda yüzde 40 arttı"

Tavuktaki fiyat artışlarını sorgulamadığını savunan Yardımcı, beyaz ette ocak ayı ile bugün arasında yüzde 40 fiyat farkı olduğuna dikkati çekti.

Yaz aylarında vatandaşların daha fazla mangal yaptığını hatırlatan Yardımcı, "Kırmızı ete zam yapıldığında Türkiye ayağa kalkıyor ama tavuğa ocak ayından bugüne kadar yüzde 40 zam yapıldı. Tavuktaki zam yazın yüzde 50-60'ı geçecek. O zaman kasaba yaptırım geliyorsa tavuğa da gelsin. Biz açığız, KDV'yi kaldırın 5 lira etin fiyatını indirelim." dedi.

Yardımcı, etin ucuzlaması için damızlığa destek verilmesi gerektiğini de kaydetti.