ETİS Lojistik yeni filosuna kavuştu

NEGMAR Grup şirketlerinden ETİS Lojistik'in 37 araçlık yeni filosunun teslim töreni, MAN FabrikasıInda törenle gerçekleştirildi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan NEGMAR Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Serdar Duran, grubunun, deniz ve kara taşımacılığı alanlarında faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Deniz taşımacılığında hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösterdiklerini anlatan Duran, kara taşımacılığında ETİS Lojistik'in temelde tarım sektöründe faaliyette bulunduğunu aktardı.

Bu yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duran, 2016'da kuru yük taşımacılığında ciddi bir daralma söz konusu olduğu için kuru yük filosunda daralmaya gittiklerini ancak kara taşımacılığında ise yeniden bir yapılanmayla yatırımlarını artırarak devam ettirdiklerini bildirdi.

Duran, gelecek yıla ilişkin umutlu olduklarını dile getirerek, deniz taşımacılığında avantajlı kontratlar peşinde olacaklarını, kara taşımacılığında ise bulundukları konumu güçlendireceklerini ve ana iş ortaklarıyla faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini kaydetti. Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyet alanlarımız itibarıyla baktığımızda 2016 yılında kuru yükteki daralma, dipleri gördü. En azından gördüğünü düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde arz-talep dengesine göre, ticaret hacminin de artmasıyla beraber işlerin de artacağını öngörüyoruz. Kara taşımacılığı tarafında tüketim ve ticaretin artmasıyla stratejik ortakların önemli olacağını ve sektörde bu anlamda güçlü iş ortaklarıyla devam edeceğini düşünüyoruz."

Sektörün sorunlarına değinen Duran, deniz taşımacılığında uzun yıllardır gemi inşasında arz fazlası olmasına rağmen deniz ticaretindeki daralma nedeniyle ticarette küçülme yaşandığını, gelecekte doğru planlama ve arz-talep dengesiyle ticaretin yeniden artacağını ifade etti. Kara taşımacılığında ise bir alanda değil bütünsel anlamda çözüm ortağı olmanın doğru bir girişim olacağına dikkati çeken Duran, servis verdikleri müşterilere yönelik hizmet kalitelerini artırırken, çeşitlendirdiklerini ve stratejik faaliyet alanında derinleşmeyi hedeflediklerini belirtti.

Duran, NEGMAR'ın yabancı sermaye de barındırdığına işaret ederek, "2016 yılı malum ülkemiz için de çok rahat olmayan bir yıl oldu ama biz şu anda yaşadığımız sıkıntılı ortamda da yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu anlamda özel sektöre gerçekten önemli görevler düşüyor. Her ne kadar global anlamda bazı kredilendirme şirketleri farklı yorumlar yapsa da ülkemize, milletimize, insanımıza güveniyoruz. Bu anlamda yatırımlarımıza da artırarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİS Lojistik'in yatırımlarına devam ettiğini, bu kapsamda da 37 MAN aracı filosuna kattığını belirten Duran, bu durumun şirketin operasyonel verimliliğini artıracağını, diğer taraftan iş ortaklarının beklentilerinin karşılanması bağlamında önemli bir role sahip olacağını söyledi. Sektörün kalite açısından kendilerini takip etmesini isteyen Duran, böylece kalitenin de artacağını ifade etti.

"3 yıl daha GÜBRETAŞ'ın tedarikçisiyiz"

ETİS Lojistik Genel Müdürü Sinan Çıtak da yeni bir yönetim yapısıyla göreve başladıklarını ve ince eleyip sık dokuyarak değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı. Yeni organizasyon şeması çıkararak verimliliğe odaklandıklarını ifade eden Çıtak, bu şekilde 2016 yılına başladıklarını söyledi. Çıtak, GÜBRETAŞ'ın lojistik tedarikçisi olarak tüm faaliyetlerini 5 yıl sürdüren ETİS Lojistik'in, yeni dönemdeki ihaleyi de alarak 3 yıl daha bu işi yapacağını anımsattı.

GÜBRETAŞ ile lojistikte rekorlar kırdıklarını, portföylerine yeni müşteriler kattıklarını anlatan Çıtak, Türkiye'nin, içinde bulunduğu konum itibarıyla lojistik merkez olduğunu ve şirketinin de lojistik merkez haline gelmek istediğini dile getirdi.

Uluslararası taşımacılık bağlamında Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu anımsatan Çıtak, İstanbul'a yapılan üçüncü havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçmesinin Türkiye'yi uluslararası alana bağlayan önemli kriterler olduğunu söyledi. Çıtak, "Biz de bunu avantaja çevirip uluslararası taşımacılık faaliyetlerini de en kısa zamanda bünyemize katmak istiyoruz." diye konuştu.

Sinan Çıtak, GÜBRETAŞ başta olmak üzere Tarım Kredi Yem, Turkuaz Plastik gibi önemli müşterileri portföylerine kattıklarını bildirerek, "Lojistik sektörü açısından Türkiye zor dönemler geçirdi. Bölgedeki bu çalkantılı, kaotik durum uluslararası piyasaları etkiledi, dolayısıyla biz de bundan az da olsa etkilendik. Lojistik sektörü bununla direkt bağlantılı, müşteri ile pazarı birbirine bağlayan köprü görevi görüyor. Bu süreci yine en az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Hamdolsun geldiğimiz noktada bu istikrarla ülkemizle beraber ekonomimiz ve lojistik sektörümüz de çok daha iyi noktalara ulaşacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Yeni filonun ETİS Lojistik'e katılmasının önemine işaret eden Çıtak, 37 aracın tek seferde filoya katıldığını, şirketinin tarihi rekorlarla yakaladığı ivmenin meyvelerini en güzel şekilde vereceğini ve ETİS'in daha güzel yerlere geleceğini kaydetti.

ETİS Lojistik'in yeni araç filosunun teslim töreninde MAN Bölge Satış Koordinatörü Nihat Özmen Ayhan, günün anısına NEGMAR Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Duran, ETİS Lojistik Genel Müdürü Çıtak'a plaket sundu. Ayhan'ın Duran ve Çıtak'a temsili anahtar teslim ettiği törende pasta kesildi.