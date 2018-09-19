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Et sorununa 'küçükbaş hayvan' çözümü

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvan sayısında artış olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan sayısının artmasının kırmızı et sorununa çare olacağına inanıyoruz." dedi.

Et sorununa 'küçükbaş hayvan' çözümü

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvan sayısında artış olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan sayısının artmasının kırmızı et sorununa çare olacağına inanıyoruz." dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:31
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Et sorununa 'küçükbaş hayvan' çözümü

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan sayısında artış olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan sayısının artmasının ve istenilen düzeye gelmesinin kırmızı et sorununa çare olacağına inanıyoruz." dedi.

Çelik, geçen yıl sonu itibarıyla 33 milyon 677 bin 636'sı koyun, 10 milyon 634 bin 672'si keçi olmak üzere toplam küçükbaş hayvan sayısının 44 milyon 312 bin 308 baş olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Bu yıl haziran verilerine göre koyun sayısının 36 milyon 177 bin 28'e yükseldiğini, keçi sayısının ise 11 milyon 185 bin 253 başa çıktığını vurgulayan Çelik, "Haziran sonunda küçükbaş hayvan varlığımız, geçen yılın sonuna göre yaklaşık 3 milyon artarak 47 milyon 362 bin 281'e ulaştı. Söz konusu artış sektörümüz adına memnuniyet verici olmuştur." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'de toplam hayvan varlığının yüzde 72,9'unu küçükbaş hayvanların oluşturduğuna işaret ederek, bu oranın küçükbaş hayvancılığın önemini gösterdiğini dile getirdi.

TÜDKİYEB olarak her platformda küçükbaş hayvancılığın ülke hayvancılığı için en uygun ve en önemli sektörlerden biri olduğunu anlattıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Küçükbaş hayvancılığın daha çok desteklenmesi ve çözüm bekleyen birtakım sorunlarımızın giderilmesiyle önümüzdeki süreçte küçükbaş hayvan sayımız daha da artıracaktır. Küçükbaş hayvan sayısının artmasının ve istenilen düzeye gelmesinin kırmızı et sorununa çare olacağına inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere sektörümüzün diğer paydaşlarıyla el ele vererek çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Daha iyi sonuçlara ulaşmamız ülkemizin ve vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır."

Çelik, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin emeklerinin karşılığını almaları ve tüketicilerin uygun fiyatlarla küçükbaş hayvan et ve süt ürünlerini tüketebilmeleri için çalıştıklarını anlattı.

En fazla keçi Mersin'de, koyun Van'da

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de en çok keçi 757 bin 251 ile Mersin'de bulunurken, bu ili 737 bin 461 ile Antalya, 477 bin 868 ile Siirt izledi. Koyun sayısında ise 2 milyon 516 bin 437 ile Van ilk sırada, 1 milyon 973 bin 605 ile Konya ikinci, 1 milyon 841 bin 470 ile Şanlıurfa üçüncü sırada yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Et SorunuKüçükbaş Hayvan
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