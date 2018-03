'Et fiyatlarının düşmesi için çözüm, ülkedeki et üretimini artırmaktır'

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, kırmızı et fiyatlarına ilişkin, "Et fiyatlarının kalıcı olarak düşmesini sağlayacak çözüm, ülkedeki et üretimini artırmaktır." ifadesini kullandı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte toplanan sektör temsilcileri, Resmi Gazete'de yayımlanan sığır eti ithalatına ilişkin tebliği değerlendirdi.

Koçak, buradaki konuşmasında, et fiyatlarındaki sorunun ithalatta değil, ancak ulusal üretimle çözülebileceğini belirtti.

Bu konuda yayımlanan son tebliğde karkas etin yanı sıra lop et olarak adlandırılan kemiksiz et ithalatına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığını ifade eden Koçak, düzenlemeyle et fiyatlarının düşürülmesi ve böylece enflasyonun aşağı çekilmesinin hedeflendiğini savundu.

"Bunun çözümü ithalat değildir. Bunun çözümü ulusal üretimi artırmaktır." ifadesini kullanan Koçak, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarının kalıcı olarak düşmesini sağlayacak çözüm, ülkedeki et üretimini artırmaktır. Yapılması gereken özel sektöre vergiden muaf, canlı hayvan ithali için izin verilmesi, hayvan sayısının, kalitesinin ve ırkının artırılmasıdır. Sektörün ithalatla değil hayvan varlığını ve kalitesini artıracak yöntemlerle desteklenmesi gerekiyor."

Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ömer İrfan Çetiner de ete bir standart getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Sektörün 2011 yılında ithalat nedeniyle çok kötü bir tecrübe yaşadığını, bunu tekrar yaşamak istemediklerini belirten Çetiner, "İthalat çözüm değil. Biz çok çalışıp az kazanalım yeter ki üretime devam edelim. Türkiye'de et fiyatlarının düşürülmesi için bizim üretimimizi artırmamız gerekiyor. Market raflarına girecek etin üzerine ithal et damgası vurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Haydar Demirel de devletin et ithalatıyla ilgili planlama yapması gerektiğini kaydetti.