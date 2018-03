Et fiyatlarında artış söz konusu değil

ANKARA



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından apılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında çeşitli kaynaklara dayandırılarak "et fiyatlarında artış" olduğuna dair spekülatif haberlerin yer aldığı ifade edilerek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve piyasanın yanlış yönlendirilmesini önlenmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Büyük ve küçükbaş hayvan sayısında son yıllarda meydana gelen artışın, iç piyasasının et ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak durumda olduğunun vurgulandığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre kırmızı et üretiminin bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 19 artarak 421 bin ton olarak gerçekleştiği anımsatıldı. Kırmızı et üretiminin, bu yılın sonunda ise 1 milyon tona ulaşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, genç besi hayvan sayısının, bu yıl geçen yıla göre yüzde 44 artarak 2 milyon 400 bine ulaştığı, bu rakamın da Türkiye'nin besi hayvan ihtiyacının iki katından fazla olduğu bildirildi.



Mevcut duruma göre et fiyatlarının artmasını gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"26 Nisan 2010'e göre bugün, ülkemizde kıyma ve kuşbaşı fiyatı 3 yıl öncesi fiyatlarının altındadır. Bu süre içerisindeki enflasyonun etkisi de dikkate alındığında tüketici yüzde 25 daha ucuza et alma imkanına kavuşmuştur. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin aksine, son 3 yılda et fiyatlarında herhangi bir artış olmayıp azalma görülmüştür. Dönemsel olarak et fiyatlarında görülen küçük dalgalanmalar, et ithalatını körüklemek isteyen çevrelerin spekülasyonlarından ibarettir."



Açıklamada, kurbanlık sayısıyla ilgili de herhangi bir sıkıntı bulunmadığı, mevcut hayvan varlığının oluşacak talebi fazlası ile karşılayacak durumda olduğu kaydedildi.





AA