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'Et açığının çözümü ıslahta'

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Özcan, "Çözüm, uzun, orta ve kısa vadeli projeler yaparak hayvan ıslahından geçiyor. İthalat, Türkiye için kurtuluş değil." dedi.

'Et açığının çözümü ıslahta'

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Özcan, "Çözüm, uzun, orta ve kısa vadeli projeler yaparak hayvan ıslahından geçiyor. İthalat, Türkiye için kurtuluş değil." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:53
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'Et açığının çözümü ıslahta'

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, kırmızı et arzındaki sıkıntının ancak hayvan ıslahıyla çözülebileceğini belirterek, "Çözüm, uzun, orta ve kısa vadeli projeler yaparak hayvan ıslahından geçiyor. İthalat, Türkiye için kurtuluş değil. Et açığının çözümü ıslah, ıslah, ıslah." dedi.

Özcan, yaptığı açıklamada, yerli büyükbaş hayvanların ıslah edilerek karkas ağırlıklarının 270 kilogram seviyesinden 300 kilogram seviyesine çıkarılması sayesinde kırmızı et açığının ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

İthalatın çözüm olmadığını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Çözüm, uzun, orta ve kısa vadeli projeler yaparak hayvan ıslahından geçiyor. İthalat, Türkiye için kurtuluş değil. Et açığının çözümü ıslah, ıslah, ıslah. Bunu da damızlık birlikleri sütte nasıl başardıysa, şu anda süt fazlalığı var deniliyorsa, bunu ıslahla çözdük. Kendi üreticimize ve kendi ürünümüze sahip çıkarak, destekleyerek bu krizden çıkarız diye düşünüyorum." 

Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Özcan, Burdur'da dördüncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na değinerek, yerli üretime ve yerli üreticiye sahip çıkıldığında hayvan yetiştiricisinin neler yapabileceğini bu fuarda gösterme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

"Fuarımız başka illerde yapılan tarım fuarlarından farklı özellikleri barındırıyor." ifadesini kullanan Kamil Özcan, etkinlikte üreticilere başka üreticilerle kendilerini kıyaslayabilme imkanı sağlayan uluslararası kuralların geçerli olduğu yarışmalar düzenlediklerini anlattı. Özcan, "Koyun, keçi, teke, koç yarışmaları yapıyoruz. Damızlık birliği olarak kendimizi profesyonel kabul ettiğimiz ve 12'ncisini düzenleyeceğimiz inek güzellik yarışmasını yapacağız. Bu anlamda da şehrimiz yarışma kültürünü benimsedi." dedi.

"Bize fırsat verilsin"

Ülkedeki hayvan yetiştiricilerinin Avrupa'daki yetiştiricilerin gerisinde olmadıklarını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Üretim maliyetlerinin yüksek olması bizim üreticimizin belini büküyor. Yemdeki giderler... yem fiyatlarının kontrol altına alınması gerekiyor. Bugün Kars, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölgelerine baktığımızda buralarda süt konuşulmuyor. O bölgenin yaylaları, ovaları besi materyaliyle doldurulabilir. Ülkemizin batı bölgesi süt kaynağı olarak nasıl oluştuysa o bölgelerimizi biz damızlık birlikleri olarak et kaynağı yapabiliriz. Oradaki hayvan potansiyelini ıslah ederek, ülkemizdeki et açığını kapatabiliriz. Bu meziyet, coğrafya, insan gücü bizde var. Sadece bize fırsat verilsin, bize güvenilsin. Biz bunu başarırız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez BirliğiKırmızı EtTeke Yöresi Tarım Ve Hayvancılık Fuarı
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