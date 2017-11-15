'Esnek iş gücü, Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak'

İşe alım ve danışmanlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ve merkezi İngiltere'de bulunan Reed'in Global Üst Yöneticisi (CEO) Tom Lovell, esnek iş gücünün Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacağını, hem şirketlerin hem de çalışanların kendilerine değer katmasına sebep olacağını söyledi.

Lovell, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de esnek çalışma modelini öngören ve Mayıs 2016'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Türkiye İş Kurumu’ndan geçici iş ilişkisi yetki belgesi alan ilk istihdam bürolarından biri olduklarını bildirdi.

Esnek iş gücü konusunda özel istihdam bürosu olarak çalışmaya başladıklarını ifade eden Lovell, akredite olmalarının ardından Türkiye'de esnek iş gücü hizmeti sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Reed'in şu an dünyada 5 binden fazla şirkete 20 binden fazla geçici iş gücü sağladığını bildiren Lovell, şunları kaydetti:

"İngiltere geçici iş gücü istihdamı konusunda Avrupa'nın en büyüğü. İngiltere'de iş gücünün yüzde 4'ü geçici istihdam büroları tarafından karşılanmakta ve İngiltere, şu anda son 40 yılın en düşük işsizlik oranına sahip. 1960 yılında ilk işe başladığımızda sadece idari işler konusunda personel sağlıyorduk. Bugün artık 20'den fazla sektörde, farklı şekillerde geçici iş gücü sağlıyoruz. Bunların içinde insan kaynakları, mühendislik gibi pek çok kanal bulunuyor."

Esnek istihdamın hem çalışanlar hem de istihdama ihtiyaç duyan şirketler için önemli bir artı değer getireceğini belirten Lovell, "Esnek iş gücü, kesinlikle Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak ve hem şirketlerin hem de çalışanların kendilerine değer katmasına sebep olacak." dedi.

"Geçici istihdam gücü Avrupa'da son zamanlarda çok popüler hale geldi"

Tom Lovell, çok uluslu şirketlerin yanı sıra lokal şirketlere de iş gücü sağladıklarını bildirdi. Geçici istihdam gücünün Avrupa'da son zamanlarda çok popüler hale geldiğini ifade eden Lovell, Avrupa iş gücünün yüzde 2'sini artık geçici istihdam büroları ve esnek iş gücünün karşıladığını söyledi.

Lovell, devamla şu görüşleri dile getirdi:

"2008 yılında AB'den geçen bir yasa, 2011 yılında bütün AB ülkeleri tarafından uygulanır hale geldi. Bunun gelmesi ile geçici iş gücü Avrupa'da yükselişe geçti. Geçici iş gücünün iki katkısı oldu. Geçici istihdamla gelen kişilere de eşit haklar sağlandı ve geçici iş gücü ile ilgili birtakım sınırlandırmaları ve yasakları da kaldırdığı için geçici istihdam Avrupa'da büyür hale geldi. İngiltere, geçici istihdam kullanan ülkeler arasında yüzde 4 ile en yüksek yere sahip. Onun arkasından Almanya, Fransa ve Hollanda geliyor. Onlar da ortalamanın üzerinde geçici istihdama başvuruyorlar."