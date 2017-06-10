Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98943
ALTIN
144.046
DOLAR
3.5389
STERLIN
4.5047
EURO
3.9626
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Bülent Ergün'le YAKLAŞ'ıyoruz
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Gürültü şampiyonu 'trafik'
Santa Fe
Santa Fe
5 ayda hafız oldu
5 ayda hafız oldu
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine seslendi
Kültürleri anlatan kliple YUDUM sevenlerine...

Esnafın kullandığı kredi 12 milyar lirayı aştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu." dedi.

Esnafın kullandığı kredi 12 milyar lirayı aştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Kooperatifler aracılığıyla 2016 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç 12 milyar 69 milyon lira oldu." dedi.

10 Haziran 2017 Cumartesi 12:13
16 Okunma
Esnafın kullandığı kredi 12 milyar lirayı aştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası tarafından 2017'de kullandırılacak kredilerde uygulanacak faiz indirim oranlarının 2016 sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini anımsattı.

Bu kapsamda, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasınca bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli, 5 yıla kadar uzun vadeli kredi imkanı sağlandığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"31 Mayıs itibarıyla kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 443 bin 488, kredi bakiyesi ise 21,3 milyar lira oldu. Kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 151, kullandırım tutarı 4,2 milyon lira, usta girişimci kredisi kullananların sayısı 173, kullandırım tutarı 7,1 milyon lira, 30 bin liraya kadar faizsiz kredi kullananların sayısı 48 bin 768, kullandırım tutarı 1,3 milyar lira, 100 bin liraya kadar genç girişimci kredisi kullananların sayısı 21, kullandırım tutarı 1,1 milyon lira, 50 bin liralık TESKOMB faiz destekli kredi (terörden zarar gören Diyarbakır Sur ilçesi) kullananların sayısı 327, kullandırım tutarı 15,8 milyon lira olarak gerçekleşti."

Tüfenkci, 2016 içinde kullandırılan kredilerin önceki yıllardan devirler hariç tutulduğunda toplam 12 milyar 69 milyon lira, 2017 yılının 5 ayında ise 4,9 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, "2002'den bugüne kadar yaklaşık 1,4 milyon esnaf ve sanatkar faiz indirimli krediden faydalandı, kullandırılan kredi miktarı ise 66 milyar lirayı aştı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciEsnaf Ve SanatkarEsnafın Kullandığı Kredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağbal'dan 'Mavi Marmara tazminatı' açıklaması
Ağbal'dan 'Mavi Marmara tazminatı' açıklaması
Yeni teknolojiler savunma sanayisinden çıkacak
Yeni teknolojiler savunma sanayisinden çıkacak
Motorine 8 kuruş indirim
Motorine 8 kuruş indirim
Türkiye'nin "Süper markaları" açıklandı
Türkiye'nin "Süper markaları" açıklandı
'Yerli otomobil için adım atmaya hazırız'
'Yerli otomobil için adım atmaya hazırız'
Vodafone'dan İstihdam Seferberliğine İletişim Desteği
Vodafone'dan İstihdam Seferberliğine İletişim Desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ