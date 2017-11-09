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Esnaf ve sanatkara emeklilik için kredi kolaylığı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "SGK'ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolu açılıyor." dedi.

Esnaf ve sanatkara emeklilik için kredi kolaylığı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "SGK'ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolu açılıyor." dedi.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:25
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Esnaf ve sanatkara emeklilik için kredi kolaylığı

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolunun açıldığını belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lulara yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, işçilerin 7 bin 200 prim günüyle emekli olabildiğine işaret eden Palandöken, "Esnaf ve sanatkarların 9 bin prim günü olması gerekmektedir. En önemlisi esnaf ve sanatkarlar primlerini kendileri yatırmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların son yıllarda ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, Bağ-Kur primlerini düzenli olarak ödeyemedikleri için borçlarının katlanarak büyüdüğünü, prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

"Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak"

SGK'ya prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolunun açıldığını bildiren Palandöken, böylece hem SGK'nın prim tahsilatının artacağını hem de emekli olamayan esnaf ve sanatkarların mağduriyetinin giderileceğini belirtti. Palandöken, "Emekliliği gelen borçlular emekli olabilecek. Borcundan dolayı emekli olamayan kalmayacak." ifadesini kullandı.   

AA

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ve SanatkarEmeklilikKredi KolaylığıTESK
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