ESK yetkisini kırmızı et için kullanacak

Karkas et fiyatlarının yükselmesinin önüne geçmek için ilk kez müdahale yetkisini hayata geçirmeye hazırlanan Et ve Süt Kurumu (ESK), besiciye erken kesim primi ve nakliye farkı verecek, ayrıca satın alma bedellerinin yüzde 50'sini de nakit olarak ödeyecek. Böylece piyasaya kısa sürede taze karkas et, donmuş karkas et ve şarküteri ürünleri sunacak olan ESK, karkas etin belirlenen eşik fiyatla tüketiciye ulaşmasını hedefliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ramazan öncesinde karkas etin kilogram fiyatı 14 lira civarındayken, son dönemde 15,75 liraya yükseldi. Bu durumun faturasının tüketiciye yansıması, ESK'yi önlem almaya yöneltti. Bu yıl yeni bir yapılanma sürecine giren Kurum, bu çerçevede besiciye piyasanın durumuna göre erken ve geç kesim primi ödeme ile nakliye farkı vermenin de aralarında bulunduğu çeşitli yetkilerle donatılmıştı.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek ve Kurum ile sözleşme yapan besicilerin mağduriyetini önlemek için Et ve Süt Kurumu(ESK), karkas et satın alma fiyatına erken kesim primi ve nakliye farkı ödeme uygulamasını hayata geçirme kararı aldı. Buna göre, 15 Ekim 2013 tarihine kadar ESK'ye kesim yaptıran sözleşmeli besici, bir kilogram karkas et için net 15,60 lira alacak. Kurum, ayrıca besiciye satın alma bedellerinin yüzde 50'sini ödeyerek nakit ihtiyaçlarını da giderecek. Böylece ESK, piyasaya kısa sürede taze karkas et, donmuş karkas et ve şarküteri ürünleri sunacak ve karkas etin belirlenen eşik fiyatla tüketiciye ulaşmasını sağlayacak.

Öte yandan kırmızı et stoku, günlük hayvan alımı yapma ve ilave alım potansiyeline sahip olan ESK'nin, kırmızı et piyasasında istikrar oluşturmaya yönelik birçok önemli yetkisi de bulunuyor.