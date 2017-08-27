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Erzincan tulum peyniri sofralara lezzet katıyor

Erzincan'ın yaylalarında hayvancılık yapan göçerler tarafından akkaraman koyununun sütünden elde edilen ve coğrafi işaret tescil belgesi bulunan Erzincan tulum peyniri, sofralardaki yerini almaya başladı.

Erzincan tulum peyniri sofralara lezzet katıyor

Erzincan'ın yaylalarında hayvancılık yapan göçerler tarafından akkaraman koyununun sütünden elde edilen ve coğrafi işaret tescil belgesi bulunan Erzincan tulum peyniri, sofralardaki yerini almaya başladı.

27 Ağustos 2017 Pazar 15:33
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Erzincan tulum peyniri sofralara lezzet katıyor

Erzincan'ın yaylalarında hayvancılık yapan göçerler tarafından akkaraman koyununun sütünden elde edilen ve "coğrafi işaret tescil belgesi" bulunan Erzincan tulum peynirisofraları süslemeye başladı.

Kentte, havaların ısınmaya başladığı mayıs ayında koyunlarıyla yaylalara giden göçerler, yaz boyunca koyunlarını sağarak elde ettikleri sütten peynir üretiyor.

Göçerler, pişmemiş koyun sütünü, "şir" olarak bilinen doğal peynir mayası ve Kemah tuzu ile işleyerek ürettikleri peyniri daha sonra koyun postundan yapılan tulumlar, plastik bidonlar ile vakumlu ambalajlara koyuyor.

Yörede yetişen akkaraman koyunundan elde edilen ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Türk Patent Enstitüsüne 17 yıl önce yaptığı başvuruyla "coğrafi işaret tescil belgesi" olan Erzincan tulum peyniri, yayla sezonunun sonuna yaklaşılan şu sıralar ise kent merkezi ile ilçelere getirilerek satışa sunuluyor.

Kentteki 280 bin anaç koyundan yılda yaklaşık 5-6 bin ton üretilen ve kendine has bir lezzeti olan tulum peyniri, yöredeki firmalarca Erzincan'ın yanı sıra başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülkenin birçok kentinde de sofralara lezzet katıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, yaptığı açıklamada, Erzincan'ın 430 bin hektar mera alanıyla ülkede hayvancılık açısından önde gelen illerden olduğunu ifade ederek, şehirlerinde 92 bin büyükbaş 407 bin küçükbaş hayvan kaydının olduğunu söyledi.

"Peynirin lezzeti koyunun sütünden geliyor"

Şahin, kentteki 407 bin küçükbaş hayvandan 280 bininin anaç ve süt verimi olan koyunlar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu koyunlardan yılda 5-6 bin ton tulum peyniri elde ediyoruz. Kentimizin coğrafi işareti bulunan ürünlerinden birisi olan tulum peyniri ilimizdeki yaylalarda, otlaklarda, meralarda otlayan akkaraman koyunlarından elde ediliyor. Tulum peyniri hemşehrilerimiz ile Türkiye genelindeki tüketicilerce tadı aranan bir peynir çeşididir. Peynirimizin lezzeti, yüksek rakımlı meralarda otlayan koyunların sütünden elde edilmesinden kaynaklanıyor."

Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kenan Doğan, Erzincan'da bin 200 ile 2 bin rakım arasındaki yaylalarında yaklaşık bin 200 göçerin olduğunu, göçerlerce üretilen tulum peynirinin de Türkiye'de bir marka haline geldiğini anımsattı.

Doğan, bu peynirin üretiminin sürdürülebilirliği için çalışmalar yapıldığını, 15 Mayıs-15 Eylül tarihlerinde üreticilerin yüksek rakımlı yaylalara çıkarak tulum peynirlerini ürettiğini aktararak, yaylalardaki bitki örtüsünün lezzetine lezzet kattığı peynire rağbetin yüksek olduğunu ifade etti.

AA

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