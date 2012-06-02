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Eroğlu ile Dışişleri Bakanı Özgürgün, Ege Bölgesi Sanayi Odası heyetini kabul etti

Eroğlu: ''En sıcak ilişkileri her alanda Türkiye ile geliştirmemiz gerektiğine inananlardanım''

Eroğlu ile Dışişleri Bakanı Özgürgün, Ege Bölgesi Sanayi Odası heyetini kabul etti

Eroğlu: ''En sıcak ilişkileri her alanda Türkiye ile geliştirmemiz gerektiğine inananlardanım''

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:01
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Eroğlu ile Dışişleri Bakanı Özgürgün, Ege Bölgesi Sanayi Odası heyetini kabul etti
     Eroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar başkanlığındaki heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ''Henüz bir anlaşmanın olmadığı, dünyanın bizi tanımadığı koşullarda en sıcak ilişkileri her alanda Türkiye ile geliştirmemiz gerektiğine inananlardanım'' diye konuştu.

Bu konuda üzerine düşeni yaptığını söyleyen Eroğlu, tecrübe paylaşımının ve iş birliğinin son derece yararlı olduğunu vurgulayarak, heyetin temaslarının ve karşılıklı diyaloğun faydalı sonuçlar vermesini temenni etti.

-Özgürgün: ''KKTC'nin tek çıkış yolu Türkiye''

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de, KKTC'nin tek çıkış yolunun Türkiye olduğunu söyledi.

KKTC'nin daha güçlü olması için çalışmaları gerektiğini ifade eden Özgürgün, KKTC'nin ekonomik gelişiminin devam etmesi halinde siyasi çözümü daha kolay elde edebileceklerini belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, amaçlarının İzmir ile KKTC arasındaki ticareti geliştirmek, yatırım konusunda işbirliği imkanlarını araştırmak olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Rum kesimin AB dönem başkanlığını almasının müzakereleri bir süre için duraklatmasının kaçınılmaz olduğunu, ancak kendilerinin bunu bir avantaj olarak gördüklerini söyleyen Yorgancılar, ''Belirli bir ara verdikten sonra iki tarafın da bu konuya daha iyi şekilde hazırlanması, onların hatalarını ve eksiklerini görmesi açısından yararlı olabilir'' yorumunu yaptı.

Kıbrıs ile Türkiye'yi ayrı düşünmenin mümkün olmadığını ve KKTC'nin bugünlere gelmesinde Türkiye'nin payının görmezden gelinemeyeceğini kaydeden Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve gelişmesinin KKTC'yi de olumlu etkilediğine dikkati çekti.

Yorgancılar, yarın yapacakları toplantıyla KKTC'li iş insanlarıyla yatırım ortamlarını değerlendirip katkıyı arttırmayı hedeflediklerini de aktardı.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:03
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