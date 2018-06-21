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"Erken hasat çayın kalitesini artırır"

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, "Erken hasat çayın kalitesini artıracağı gibi önümüzdeki günlerde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçilmesini sağlayacaktır." dedi.

"Erken hasat çayın kalitesini artırır"

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, "Erken hasat çayın kalitesini artıracağı gibi önümüzdeki günlerde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçilmesini sağlayacaktır." dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:53
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"Erken hasat çayın kalitesini artırır"

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaptığı açıklamada, 2. sürgünde ilk iki günde üreticilerden bin 30 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini, alımların devam ettiğini belirtti.

Bölgede bir çok noktada yaş çay yapraklarının hasat olgunluğuna ulaştığına değinen Alim, "Üreticilerimizin hasada ulaşan çaylarını bir an evvel toplamasını istiyoruz. Erken hasat çayın kalitesini artıracağı gibi önümüzdeki günlerde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bütün fabrikalarımız ve alım evlerimiz hizmete girmiştir. Üreticilerimizin rahat bir ürün satışı gerçekleştirmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Alim, ilk sürgünde Ramazan ayı nedeniyle belli bir dönem yoğunluk yaşandığını, günlük 8 bin 400 ton olan siyah çay işleme kapasitelerine rağmen 11 bin 500 ton seviyelerine ulaştıklarını, üreticilerin mağdur edilmemesi için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çaykurErken HasatYusuf Ziya Alim
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