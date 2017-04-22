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Eriğin kilogramı 10 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başlarında kilogramı 300 liraya kadar yükselen erik, açıkta alanda hasadın başlamasıyla 10 liradan satılıyor.

Eriğin kilogramı 10 liraya düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayı başlarında kilogramı 300 liraya kadar yükselen erik, açıkta alanda hasadın başlamasıyla 10 liradan satılıyor.

22 Nisan 2017 Cumartesi 10:12
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Eriğin kilogramı 10 liraya düştü

Silifke Erik Üreticileri Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, bu yıl ilçe genelinde 8 bin dönüm arazide 8 bin ton erik hasadının yapılacağını söyledi. 

Silifke'de yetişen can eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini vurgulayan Göktaş, şunları belirtti:

"Eriğin getirisi dolayısıyla ilgi sürekli artıyor ve üretim alanı da buna bağlı olarak genişledi. Göksu Vadisi Türkiye'nin en doğal ortamlarından birisi. Bu vadinin köylerinin en önemli özelliği iklimler içerisinde mikro klima özelliğe sahip olması. Mikro klima özelliğinden dolayı burada yetişen ürünlerin ayrı bir damak zevki ve görünümü var. Türkiye'nin ilk turfanda can eriği de Silifke'nin Göksu Vadisi'nde yetişmektedir."

Göktaş, can eriğinin açıkta hasadına başlanmasının ardından kilogramının 300 liradan 10 liraya kadar düştüğünü, talebin de arttığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SilifkeMustafa GöktaşErikEriğin Kilogramı
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