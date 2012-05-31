Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bazen ''hak ve özgürlükler alanı genişlerse memleket bölünür'' denildiğini anımsatarak, ''Bir memleket haklardan bölünmez, haksızlıklardan bölünür, bir memleket bölünürse insanların hakları verildiği için bölünmez. Hakları verilmediği için, haksızlık yapıldığı için bölünür. Onun için bir ülkeyi bölecek olan haklar değil, haksızlıklardır. Biz haksızlıkları ortadan kaldıran bir siyasi iktidarız. İnsanlar ne kadar hakka sahip olursa o ülkenin o kadar sahibi olurlar'' dedi.

Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 10 yılda muhteşem bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Bu ilerlemenin siyasi ve ekonomik alanda sağlanan istikrar ile mümkün olduğunu dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

''Türkiye'de artık kimsenin kafasında 'faiz oranları çok yükselir mi acaba' endişesi bulunmuyor. 'Hükümetin bütçesi tutar mı' tereddütü yok. Hesap kitap neyse o yapılıyor. Acaba Türkiye'de önümüzdeki sene bir darbe olur mu, bir, hükümete muhtıra verirler mi, birisi gidip aklına esip, 'bu hükümete darbe yapamadık, bari kapatma davası açalım da bu işi böyle halledelim' der mi, kaos ortamı olur mu tereddütleri milletin kafasında kalmadı. Bir ülkede bunlar varsa, siyasi, ekonomik istikrarsızlık belirtileri varsa hiç kimse iş yapmak istemez. Allah'a şükür, millet bunlardan sıyrıldı. İhracatımız artmaya başladı.''

-''10 yılda aldığımız mesafe bize yetmez''-

Ergün, yapılanları yeterli görmediklerini, daha yapacak çok işleri olduğunu ifade ederek, ''Milletimizin kaybettiği çok zaman var, o zamanı telafi etmemiz lazım. 10 yılda aldığımız mesafe bize yetmez. Milletimizin daha yüksek mertebede olması lazım. Siyasi ve ekonomik olarak daha güçlü bir ülke olmamız lazım'' dedi.

Bunun için AK Parti ve millet arasında kurulan bütünlüğün devam etmesi gerektiğini belirten Ergün, şöyle devam etti:

''Türkiye'de ilk defa bir siyasi parti, üç seçimdir oylarını artırarak iktidara geliyor, dördüncü seçimde de oylarımızı artırarak iktidara geleceğiz. CHP'nin neyle meşgul olduğunu herkes görüyor. Neyle meşgul? Kendi içinde kim kimin ayağını ne zaman kaydıracak ile meşgul. Ayağının ne zaman kayacağını hesap eden adam, memleketin neyini hesap edecek? O bakar, 'ayağımın altında, sabun mu, karpuz mu, muz kabuğu mu var'. Milletin derdine çözüm üretecek potansiyeli yok.''

-''Hakla memleket bölünmez''-

Bakan Ergün, AK Parti ile birlikte ekonomik sorunların yanı sıra siyasi sorunların da çözüm sürecine girdiğini kaydetti. Türkiye'nin en önemli siyasi sorununu, ''Kürt sorunu'' olarak tanımlayan Ergün, şunları söyledi:

''Siyasi sorunların çözümünde en önemli adım, Türkiye'de demokrasiyi, hukuku, insan hak ve özgürlüklerini geliştirmektir. Kürt sorunu çözülecekse demokrasiyle, insan hak ve özgürlükleriyle çözülür. Terör sorunu da bir kısmı buna bağlı, bir kısmı bağlı değil. Kürt sorununa bağlı olan terör bölümü var işin. O bölümü bertaraf edilebilir. Bir de uluslararası konjonktüre bağlı olan bölüm var. Herkesin eli var bu işte. Türkiye'nin aleyhine çalışan bir sürü unsurun, bu terör işinde eli var. Karmaşık da olsa biz fotoğrafı görüyoruz. O da çözüme kavuşacaktır.

Bazen diyorlar ki, 'hak ve özgürlükler alanı gelişirse memleket bölünür'. Bir memleket haklardan bölünmez, haksızlıklardan bölünür, insanların hakları verildiği için bölünmez''. Size haksızlık yapılsa en tabii hakkınız olan şeylerden mahrum bırakılsanız, küser misiniz, kalbiniz kırılır mı, yoksa coşar mısınız? Kalbiniz kırılır, memleketten soğursunuz. Önce ruhen bölünürsünüz, sonra fiziken. Onun için bir ülkeyi bölecek olan haklar değil, haksızlıklardır. Biz haksızlıkları ortadan kaldıran bir siyasi iktidarız. İnsanlar ne kadar hakka sahip olursa o ülkenin o kadar sahibi olurlar.''

-''Türkiye ayağındaki son prangadan da kurtulacak''-

Türkiye'de bölücülüğün en büyük sorumlularının, bölücülüğün propagandasını yapanlar kadar, toplumun haklarını yıllarca onlardan esirgeyen anlayış olduğunu dile getiren Ergün, AK Parti'nin bu anlayışı hak ve özgürlüklerle yıkacağını söyledi.

Ergün, Türkiye'nin ayağındaki bu son prangadan, terör ve Kürt sorunundan da kurtulacağını belirterek, ''Türkiye bu sorunu çözdüğünde Türkiye çok daha hızlı ilerleyecektir. İlerlemesin diye içeriden dışarıdan bu sorunların çözümünü sabote edenler oluyor. Türkiye ayağında bu sorunlarla sürüklenip gidemez. Bu daha fazla taşınamaz. Mutlaka bu işlerin de çözüme kavuşturulması lazım. Sabırla bu işler çözülecek. Türkiye bu konudan da mutlaka kurtulacaktır'' dedi.