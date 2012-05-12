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Erdoğan'ı kızdıran kadın Türkiye'ye geliyor

S&P'nin Türkiye raporunu yazan Çinli analist 16 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor.

Erdoğan'ı kızdıran kadın Türkiye'ye geliyor

S&P'nin Türkiye raporunu yazan Çinli analist 16 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:59
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Erdoğan'ı kızdıran kadın Türkiye'ye geliyor
Türkiye’nin görünümünü 1 Mayıs’ta pozitiften durağana çeviren Standard&Poor’s (S&P), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok kızdırmıştı. S&P'nin Türkiye raporunu yazan Çinli analist 16 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor.
Türkiye'nin notunu pozitiften durağana çeviren raporun altında imzası bulunan S$P Türkiye baş analisti Eileen X. Zhang, Türk yetkililerle görüşmek için 16 Mayıs'ta İstanbul'a geliyor.
S&P yönetimi, Başbakan Erdoğan'ın sert eleştirisi sonrası ‘kendini anlatmak’, S&P’nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek, Türkiye’nin performansı ile öngörüleri değerlendirmek amacıyla bir dizi temaslarda bulunacak.
Milliyet gazetesinin haberine göre, Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P'yi, Global Operasyonlar ve Analizlerden Sorumlu Başkanı Paul Coughlin, Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes ve Türkiye Baş Analisti Eileen X. Zhang temsil edecek. katılacak.
TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRAN ANALİST KİMYACI
Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften durağana indiren Standard&Poor’s (S&P) raporunda S&P Türkiye Baş Analisti Eileen Zhang’ın imzası var. Eileen Xiaoyu Zhang, Çin’in eski başkentlerinden Nanjing’de yetişti. Zhang 1989 - 1995 arasında Nanjing Yabancı Dil Okulu adlı eğitim kurumunda İngilizce öğrenim gördü.
1995 - 1997 arasında yine Nanjing şehrindeki Çin Eczacılık Üniversitesi’nde eczacılık eğitimi alan Zhang 1997 - 2001 arasında da ABD’nin New York şehrindeki Bard College’da hem kimya, hem ekonomi okudu.
2001 - 2002 arasında ise İngiltere’de London School of Economics’te ekonomi mastırı yaptı. Zhang Londra’da profesyonellere eğitim veren BPP adlı öğrenim kurumunda 2003 - 2005 arasında finansal analiz eğitimi aldı. 2001 - 2002 arasında 10 ay Credit Agricole’da çalışan Zhang, Temmuz 2002’de S&P kadrosuna katıldı. S&P’de 10’uncu yılını dolduracak olan Zhang daha çok Avrupa ülkelerinin analizlerini yapıyor.

Son Güncelleme: 12.05.2012 01:59
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