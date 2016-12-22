ANKARA

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Derneği Başkanı Yaşar Arslan,yaptığı yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) doğalgaz dağıtım sektöründe aldığı kararlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik iyileşme için yeni bir yatırım seferberliğinin de başlatılması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"EPDK tarafından alınan doğru kararlar sayesinde 1 milyar liralık ilave yatırım imkanı oluştu. Son dönemde artan döviz kuru, kurum ve sektörlerin aldığı kararlarla kısa sürede yatırıma dönüşecektir. Doğalgaz dağıtım sektöründe EPDK tarafından alınan doğru bir karar ile Tunceli ve Ağrı-Doğubayazıt doğalgaz dağıtım lisansı ihaleleri, ABD doları yerine Türk lirası üzerinden alınacak tekliflerle sonuçlandırılacak. Ayrıca, 68 doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım sürecinin başlamasından önce teminat olarak EPDK’ya verdikleri yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki teminat mektubunun ilgili şirketlere iade edileceğine ilişkin kararı EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz açıkladı. Doğalgaz dağıtım sektörü, EPDK tarafından alınan kararlar sayesinde oluşan yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki ilave yatırım marjının tamamını, gecikmeksizin vatandaşlarımızın doğalgaz kullanması için şebeke yatırımı olarak değerlendirecektir."

AA