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EPDK'den 16 şirkete ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 16 akaryakıt şirketine 4 milyon 89 bin 78 lira ceza verilmesini karalaştırdı.

EPDK'den 16 şirkete ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 16 akaryakıt şirketine 4 milyon 89 bin 78 lira ceza verilmesini karalaştırdı.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 09:16
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EPDK'den 16 şirkete ceza

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 16 akaryakıt şirketine 4 milyon 89 bin 78 lira ceza verilmesini karalaştırdı. 

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, akaryakıt tanklarının otomasyon sistemine bağlantısı yapılmadan faaliyet göstermesi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) yetkili işletme personeli sertifikası olmayan personel çalıştırılması, otomasyon sistemi arızalı olmasına rağmen akaryakıt ikmali yapılması, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal edilmesi, akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunma gibi nedenlerle 16 akaryakıt firmasına 4 milyon 89 bin 78 lira para cezası uygulandı.

EPDK ayrıca benzer sebeplerden dolayı 8 şirketin yazılı savunmasını istedi. Şirketlerin yazılı savunmalarını 15 gün içinde göndermeleri gerekiyor.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 09:17
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEpdkAkaryakıtResmi GazeteLPG
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