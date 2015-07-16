EPDK'dan 5 şirkete 2,5 milyon lira ceza

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK), çeşitli gerekçelerle 5 akaryakıt dağıtım şirketine, toplam 2 milyon 556 bin 707 lira idari para cezası verildi, 5 şirkete soruşturma açıldı, 1 şirketin ise para cezası itirazı reddedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararlarına göre, söz konusu firmalara, gizli bir tank bulunduğu ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri devam edilmesi, gerekli tedbirlerin alınmaması, lisans yönetmeliğine ve kanuna aykırı hareket edilmesi, petrolün amaç dışı kullanılması, İlerleme Raporlarının Kuruma sunulmaması, lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı hile yapılması ve yazılı savunmanın tanınan sürede yapılmaması sebebiyle toplam 2 milyon 556 bin 707 lira idari para cezası verilecek.

Buna göre, 5 firmaya, mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 2 milyon 556 bin 707 lira ceza verdi.

Ayrıca Kurul, 5 firmadan yazılı savunma isterken, bir firmanın para cezasına itirazının reddedilmesini kararlaştırıldı.

EPDK'nın idari para cezalarına karşı 60 gün içinde dava açabiliyor. Söz konusu firmalar, cezanın 30 gün içerisinde yatırmaları halinde yüzde 25'lik indirimden yararlanabiliyor veya taksitlendirme talebinde bulunulabiliyor.