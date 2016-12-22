Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (

EPDK

) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yeniden satış amaçlı akaryakıt satma, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapma, dağıtıcısına ait işaret ve sembolleri bulundurmama, lisanssız bayilik faaliyetinde bulunma, tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma, otomasyon sistemine müdahale etme, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kurmama, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeme ile LPG otogaz istasyonunda yetki belgesi olmayan personel çalıştırma gibi nedenlerle 19 şirkete, toplamda 45 milyon 22 bin 368 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca EPDK, benzer sebeplerden dolayı 10 şirketin de yazılı savunmasını istedi. Şirketlerin yazılı savunmalarını 15 gün içinde kuruma göndermeleri gerektiği tebliğ edildi.

AA