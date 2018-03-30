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EPDK: Elektrik fiyatlarına yüzde 2,89 zam yapıldı

EPDK, elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yapıldığını bildirdi.

EPDK: Elektrik fiyatlarına yüzde 2,89 zam yapıldı

EPDK, elektrik fiyatlarına 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ortalama yüzde 2,89 zam yapıldığını bildirdi.

30 Mart 2018 Cuma 17:36
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EPDK: Elektrik fiyatlarına yüzde 2,89 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EPDK'nin son kurul toplantısında zam kararı aldıklarını söyledi.

Elektrik fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini ve dövizde yaşanan artışlar gibi unsurların bu maliyetleri etkilediğini belirten Yılmaz, "Son yaptığımız kurul toplantısında görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan nihai fiyatlarda, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ortalama yüzde 2,89 artış ihtiyacı hasıl olduğunu gördük." dedi.

Yılmaz, elektrikte ortaya çıkan maliyet artışlarının biriktirilerek yıl sonunda toplu bir zam olarak yansıtılmasının doğru bir uygulama olmayacağına işaret ederek, "Bu durumdan hem vatandaşımız zarar görür hem de sektörümüz. İhtiyaç hasıl olması halinde küçük düzeyli bu tip fiyat artışlarını uygulamak hem tüketicimiz hem de sektörümüz için daha doğru olacaktır." diye konuştu.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Ocak'ta yüzde 8,8 zam yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EpdkElektrik FiyatlarıEnerji Zam
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