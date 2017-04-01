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EPDK'dan indirim açıklaması

EPDK'dan yapılan açıklamada özel sektör dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatını indirdiği ancak vatandaşa bu düşüşü yansıtmadığı iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

EPDK'dan indirim açıklaması

EPDK'dan yapılan açıklamada özel sektör dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatını indirdiği ancak vatandaşa bu düşüşü yansıtmadığı iddialarına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 11:51
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EPDK'dan indirim açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bir gazetede "Halka değil, elektrik şirketlerine çalıştılar" manşetiyle çıkan haberde, devletin özel sektör dağıtım şirketlerine sattığı toptan elektrik fiyatını indirdiği ancak vatandaşa bu düşüşü yansıtmadığı iddia edildi.

EPDK’nın açıklamasında, "Tamamen bilgisizlikle ve EPDK’yı yıpratma gayesiyle yazılmış haberin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Bugünden itibaren geçerli tarifeler hesaplanırken TETAŞ fiyatının EPDK tarafından 16,2 kuruş yerine 16 kuruş olarak hesaplandığı kaydedilen açıklamada, "Önümüzdeki üç ay eğer TETAŞ fiyatı kilovatsaat başına 16,2 kuruş olarak kalsaydı tüketicilerimiz elektriğe 40 milyon lira daha fazla harcayacaktı. Yani TETAŞ fiyatı düştüğünde bu düşüş olduğu gibi EPDK tarafından hesaplanan tarifelerde dikkate alınmakta ve dağıtım ve perakende şirketleri tarafından tüketiciye yansıtılmaktadır." denildi.

Elektrik tarifelerinin belirlenmesinde TETAŞ fiyatı gibi birçok parametrenin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu parametreler, ağırlıkları oranında nihai tarifeler üzerinde etkili olmaktadır. Bazı parametrelerde yükseliş bazı parametrelerde ise düşüş söz konusudur ve nihai olarak belirlenen elektrik tarifelerinde de 1 Nisan itibarıyla herhangi bir değişiklik olmamıştır. En önemli noktalardan biri de haberde yer aldığı gibi şirketlerin TETAŞ fiyatının düşmesinden kazançlı çıktığı yönündeki bilgi hatasıdır. Elektrik dağıtım ve perakende şirketleri TETAŞ fiyatının düşmesi veya yükselmesinden herhangi bir kazanç sağlayamaz. Çünkü EPDK tarife hesaplama metodolojisi çerçevesinde TETAŞ fiyatındaki düşüşü zaten anında tarifeye yansıtır ve tüketicinin bu düşüşten kazançlı çıkmasını sağlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
EpdkEPDKdan Indirim AçıklamasıElektrikTETAŞ
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