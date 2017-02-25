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EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 1,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 5 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 515 bin 487 lira ceza verildi.

EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 1,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 5 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 515 bin 487 lira ceza verildi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 10:52
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EPDK'dan 5 akaryakıt şirketine 1,5 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmaması, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmamasına rağmen tüplü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satışı yapma LPG yetkili işletme sertifikası olmayan personel çalıştırma, lisans dışı faaliyet ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi sebeplerle 5 akaryakıt şirketine toplam 1 milyon 515 bin 487 lira para cezası uygulandı.

EPDK, ayrıca benzer sebeplerle 7 şirketin de yazılı savunmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEpdkAkaryakıt
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