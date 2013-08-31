EPDK dağıttı, Maliye topladı

ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)verilerine göre, kurum geçen yıl tahminlerin üzerinde gelir elde etti.

Kurumun 2012 bütçe gelirleri 115 milyon 585 bin lira tahmin edilirken, yıl sonunda 176 milyon 221 bin 25,86 liraya ulaştı. Böylece bütçe gerçekleşme oranı yüzde 152,46 oldu.

EPDK, geçen yıl en fazla geliri, malların kullanma veya faaliyette bulunma izninden sağladı. Kurum, bu kapsamda 156 milyon 403 bin 313,74 lira gelir elde etti. İzin gelirlerinin 64 milyon 883 bin 42,81 lirası petrol piyasası, 45 milyon 968 bin 903,16 lirası elektrik piyasası, 29 milyon 438 bin 37,55 lirası doğal gaz lisanslarından sağlandı.

Geçen yıl kurum gelirlerinin, giderlerini karşılamasıyla oluşan fazla nedeniyle Maliye Bakanlığına gelir aktarımı gerçekleşti. Kurumun gelir fazlasını ertesi yılın mart ayı sonuna kadar genel bütçeye aktarması gerekiyor. Bu kapsamda, EPDK geçen yıl için genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 82 milyon 674 bin 832,05 lira gelir fazlasını Maliye Bakanlığına sundu. Böylece 2011'de 54 milyon 974 bin 744 lira gelir fazlası aktaran EPDK, geçen yıl bu miktarı yüzde 50 artırmış oldu.