Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
kısa süreli şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107897
ALTIN
144.361
DOLAR
3.5347
STERLİN
4.5445
EURO
4.1534
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

EPDK 21 şirkete lisans verdi

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verildi, 24 şirketin lisansı sona erdirildi.

EPDK 21 şirkete lisans verdi

Elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verildi, 24 şirketin lisansı sona erdirildi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:21
0 Okunma
EPDK 21 şirkete lisans verdi

ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 21 şirkete lisans verdi, 24 şirketin lisansını ise sonlandırdı.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 1 şirkete tedarik, 5 şirkete üretim, 3 şirkete organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım ve 2 şirkete de üretim lisansı olmak üzere toplam 11 lisans verildi.

Doğalgaz piyasasında 2 şirkete dağıtım lisansı veren EPDK, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında ise Socar Turkey Depolama AŞ'ye depolama lisansı tahsis etti.

Ayrıca petrol piyasasında, aralarında yine Socar Turkey Depolama AŞ'nin bulunduğu toplam 7 şirketten, 3'ü madeni yağ, 1'i depolama, 2'si iletim ve 1'i de dağıtıcı lisansı aldı.

Öte yandan, EPDK petrol piyasasında aralarında OMV Petrol Ofisi AŞ'nin de bulunduğu 1 depolama, 2 iletim, 1 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi olmak üzere 5 şirketin lisansını iptal etti. Kurum, elektrik piyasasında da 19 şirketin üretim lisansını sonlandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EpdkLisansşirket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türk, Rus ve İranlı şirketlerden 7 milyar dolarlık enerji anlaşması
Bütçe temmuzda 926 milyon lira fazla verdi
Bütçe temmuzda 926 milyon lira fazla verdi
Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi
Mayısta işsizlik oranı yüzde 10,2'ye geriledi
Dikkan Kaliteli Gemi Vanaları
Dikkan Kaliteli Gemi Vanaları
Yerli otomobile 25 milyon liralık arsa desteği
Yerli otomobile 25 milyon liralık arsa desteği
Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı
Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı
Maliye 'e' uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı
Maliye 'e' uygulamalarda gaza bastı, milyarlarca lira cepte kaldı
Memur-Sen hac izni ve bayram ikramiyesinde ısrarlı
Memur-Sen hac izni ve bayram ikramiyesinde ısrarlı
Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak
Ilgar Dağı, Ilgar Tüneli ile aşılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ