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Engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnasına 200 bin lira sınırı

Engelliler, taşıt alımlarında sağlanan ÖTV istisnasından, motor silindir hacmine bakılmaksızın 200 bin liranın altındaki araçlar için faydalanabilecek.

Engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnasına 200 bin lira sınırı

Engelliler, taşıt alımlarında sağlanan ÖTV istisnasından, motor silindir hacmine bakılmaksızın 200 bin liranın altındaki araçlar için faydalanabilecek.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:40
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Engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnasına 200 bin lira sınırı
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Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

İktisap edilebilecek taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkili kılındı.

Malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaf tutuldu. "Diğerleri" olarak ifade edilen taşıtlardan, ÖTV ve KDV dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200 bin lirayı aşanlar ithalat istisnasından da hariç tutuldu. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların edinilmesi mümkün hale getirildi. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi gerekecek.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıÖTV
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