Engelli bireyler, gaziler ve şehit ailelerine özel sigorta müjdesi

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı, HDI Sigorta, İşbirliği ile 1 yıllık çalışma sonrası “ENGELLİ BİREYLER, GAZİLER ve ŞEHİT AİLELERİ için ÖZEL KAZA ve SAĞLIK SİGORTASI”nı hayata geçirmeyi başardı.

Mercure İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısına Vakıf kurucu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Projeyi birlikte gerçekleştiren, HDI Sigorta, Gn Md Ceyhan Hancıoğlu, (Sigortayı Poliçelendiren), AVEON Sigorta Gn Md Murat Selvi (Proje Geliştirme Asistans) ve APRİL Sigorta ve reasürans Brokerliği Ceo’su Özlem Bankal katıldılar.

Proje 65 yaşına kadar olan bütün engelli bireyler, şehit aileleri ve gezileri kapsamakta. Yapılan açıklamada Türkiye’de bir ilk olan ENGELSİZ SİGORTA PROJESİ, yardım sever bağışcılar tarafından yapılacak olan her bir birey için 387.50 TL lik bağışlarla proje hayata geçecektir. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kalpakaslan yapmış olduğu konuşmada; Sigortalanacak olan engelli bireylerin engel yüzdesi konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacağını, Sigortalanan bireylerin 7 gün 24 saat tıbbi bilgi ve danışmanlık hizmeti alabileceklerini söyledi.

Basın toplantısı sürerken söz alan Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Safiye Kurt ve Mustafa Mercan 10’ar kişi için bağışta bulununca salonda görev yapan basın mensupları tarafında alkışlandılar…