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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı yarın açıklanacak.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı yarın açıklanacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:28
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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın yarın açıklanacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) işletmelerin bankalara ve diğer finansal kuruluşlara olan borçlarının vadelendirilmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararını değerlendirdi.

TBB'nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirten Albayrak, "15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB'ye teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakEnflasyonla Topyekun Mücadele Programı
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