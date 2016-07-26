Enflasyon tahminleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon Raporu 2016-III" raporunun tanıtım toplantısında sunum gerçekleştirdi.

Tasarlanan reformların Türkiye ekonomisine ilişkin algılamaları olumlu yönde destekleyeceğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası olarak piyasa derinliğini ve piyasadaki fiyat oluşumlarını yakından takip ederek gerekli görülmesi halinde finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulabilecek tüm önlemleri alacağız. Küresel risk iştahının olumlu seyri ve alınan tedbirler sayesinde yurt içi belirsizliklerin etkisinin geçici ve sınırlı olacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca tasarlanan yapısal reformların uygulamaya geçilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırarak Türkiye ekonomisine ilişkin algılamaları olumlu yönde destekleyeceğini hatırlatmak isterim."

Enflasyon tahminleri

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyonun, 2016 sonunda orta noktası yüzde 7,5 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 8,4 aralığında, 2017 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,3 ile yüzde 7,7 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.