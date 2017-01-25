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Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Aktaş, "2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi." dedi.

Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Aktaş, "2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi." dedi.

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:00
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Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı

ANKARA

Bu yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetine, stor perde, derin dondurucu, test kitabı olmak üzere 3 madde eklendi, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya olmak üzere 6 madde sepetten çıkarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Mehmet Aktaş, basın toplantısında, TÜFE hesaplamalarında kullanılacak endeks sepeti ve ağırlıkları hakkında bilgi verdi. TÜİK de değişiklikleri yayımladığı bültenle duyurdu.

Buna göre, bu yıl TÜFE’de kullanılacak ağırlıklarda düzenlemeye gidildi. Ana harcama gruplarında yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23,68'den 21,77'ye düşürüldü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunun ağırlığı 15,93'ten 14,85'e, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da 7,43'ten 7,33'e çekildi. Ağırlıklar, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda 8,02'den 7,72'ye, sağlıkta 2,66'dan 2,63'e, haberleşmede 4,42'den 4,12'ye, eğlence ve kültürde 3,81'den 3,62'ye indirildi. Buna karşılık ağırlıklar, ulaştırmada 14,31'den 16,31'e, alkollü içecekler ve tütünde 4,98'den 5,87'ye, eğitimde 2,56'dan 2,69'a, lokanta ve otellerde 7,47'den 8,05'e, çeşitli mal ve hizmetlerde 4,73'ten 5,04'e yükseltildi.

Bu yıl TÜFE’de her ay 27 bin 386 iş yerinden ve 4 bin 275 haneden (kira maddesi için) 910 madde çeşidine ait yaklaşık 400 bin 772 fiyat derlenerek hesaplama yapılacak.

Hanehalkı bütçe anketi harcamaları sonuçlarına göre önemini kaybeden 6 madde 2017 TÜFE sepetinden çıkarıldı, önem kazanan 3 madde ise sepete eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabı eklendi, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı.

Mevsimsel ürünler için ağırlık sistemi değiştirildi. Tüketici fiyat endeksi hesaplamalarında, 2017 yılı ocak ayı itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu değişken ağırlık yöntemi yerine, Avrupa Birliği tarafından önerilen, her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılmaya başlanacak.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri, 2017 yılı Ocak ayında revize edilecek ve kapsamı genişletilecek. Bültende, "Daha önce yayımlanan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ile altın hariç (H) ve enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç (I) endeksinin yanı sıra 19 yeni özel kapsamlı endeks haber bülteni ile birlikte yayımlanacaktır. Ayrıca, daha önce COICOP 3’lü düzeyde yayımlanan endekslerin detayı arttırılarak, COICOP 4’lü düzey ayrıntısında endeksler ilk defa yayımlanacaktır. " ifadesine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonSepet6 Madde
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